Caio Bonfim conquista prata mundial na marcha atlética de 35km em Tóquio

O brasileiro Caio Bonfim, medalhista nos Jogos de Paris, fez o segundo melhor tempo na prova de 35km da marcha atlética, que abriu o Mundial de Atletismo de Tóquio neste sábado (13, data local), ficando atrás do canadense Evan Dunfee.

Bonfim concluiu o exigente percurso em 2 horas, 28 minutos e 55 segundos, 33 segundos atrás de Dunfee. O japonês Hayato Katsuki ficou com o bronze, com o tempo de 2h29min6s.

O brasiliense, de 34 anos e medalha de prata na marcha de 20km nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, precisou de uma recuperação espetacular na capital japonesa.

Fora do pódio durante quase toda a prova, Bonfim forçou o ritmo para chegar ao segundo lugar quando a marcha já estava na última volta no circuito.

Esta é sua medalha mais importante em um Mundial, depois dos dois bronzes na prova de 20km conquistados nas edições de Londres-2017 e Budapeste-2023.

Dunfee, por sua vez, obteve a maior vitória de sua carreira em uma prova na qual levou um susto na parte final, com um aparente problema na perna esquerda, mas que não o impediu de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.

Há quatro anos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021, o canadense foi bronze na marcha de 50km, prova que foi transferida para Sapporo, no norte do Japão, para fugir das altas temperaturas do verão.

Sua única medalha em Campeonatos Mundiais também era um bronze, na marcha de 50km em Doha, no Catar, em 2019.