Burnley x Liverpool pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Burnley x Liverpool pela Premier League: tudo sobre a partida pela quarta rodada.

Burnley e Liverpool se enfrentam neste domingo (14), às 10h, pela quarta rodada da Premier League. O jogo ocorre no Estádio Turf Moor, em Burnley.

Leia Mais Estêvão é eleito a segunda melhor contratação da Premier League nesta janela; veja o ranking

Escalações para Burnley x Liverpool

Burnley: Dubravka; Kyle Walker, Estève, Ekdal e Hartman; Ugochukwu e Cullen; Mejbri, Larsen e Jaidon Anthony; Foster. Técnico: Scott Parker.

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Virgil van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Wirtz, Gakpo e Salah; Ekitike. Técnico: Arne Slot.

Arbitragem para Burnley x Liverpool

Michael Oliver auxiliado por Stuart Burt e James Mainwaring. VAR: Paul Tierney.

Onde assistir a Burnley x Liverpool

A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.

Tempo real de Burnley x Liverpool