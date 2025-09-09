Bruno Rodrigues projeta volta ao Palmeiras após seguidas lesões: 'Expectativas são as melhores'

Quase dois anos depois de chegar ao Palmeiras com status de reforço promissor, Bruno Rodrigues enfim começa a enxergar a chance de retomar a carreira. O atacante, que disputou apenas dois jogos oficiais pelo clube em janeiro de 2024, passou por um período doloroso de cirurgias e recuperação em ambos os joelhos. Agora, vê a possibilidade de escrever uma nova história no Allianz Parque.

"Estou me sentindo muito bem mentalmente e fisicamente também, me sinto bem melhor. Muito feliz, de verdade, porque eu sei o que eu passei nesse clube e todo mundo que trabalha aqui também sabe o que eu passei", disse o jogador, ainda cauteloso, mas aliviado com os primeiros passos no retorno.

A travessia até aqui foi dura. Primeiro, uma ruptura no ligamento do joelho direito, em janeiro do ano passado, o tirou de combate por meses. Quando se preparava para voltar, um novo drama: a ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo, lesão que remete a casos graves de outros atacantes, como Ronaldo. O cenário parecia desolador, mas Bruno encontrou força na família.

"Eu sei muito bem o que passei, minha família sabe o que passei também, minha esposa, que está mais do meu lado. Então, estou muito ansioso, ela também está muito ansiosa, mas temos de seguir o processo do clube, do pessoal que está aqui todos os dias e sabe muito bem da minha evolução."

O atacante conseguiu voltar a campo no último jogo-treino, quando participou de 30 minutos e saiu animado com as respostas do corpo. "Foi um momento muito especial para mim, só tenho que agradecer a todo mundo. Graças a Deus, consegui ir bem no último jogo-treino, pude participar de 30 minutos e me senti muito bem. As expectativas são as melhores e, se Deus quiser, no momento certo, as coisas vão acontecer."

O contrato até 2028 ainda dá a Bruno uma boa margem para buscar espaço, mas a sensação é de que o momento é decisivo. O Palmeiras está firme na briga pelo topo do Brasileirão e precisa de alternativas ofensivas. A expectativa é que o atacante esteja à disposição contra o Internacional, no sábado, às 18h30, no Allianz Parque, em duelo direto pelas primeiras posições da tabela.