Bruno Rodrigues mira sequência de jogos no Palmeiras após 20 meses afastado e volta com festa

Foram angustiantes 20 meses de espera até o retorno aos gramados em um jogo oficial, sábado, no decorrer da goleada sobre o Internacional por 4 a 1 no Brasileirão. Celebrado pelos companheiros, Bruno Rodrigues agora mira ganhar uma sequência de jogos no Palmeiras para fazer valer todo o investimento e a paciência do clube em sua longa recuperação de cirurgia no joelho esquerdo.

O atacante entrou aos 34 minutos do segundo tempo na vaga do destaque Vitor Roque, autor de três gols na surra sobre os gaúchos. E recebeu muitos abraços e cumprimentos após o apito final por retornar aos gramados depois do drama das lesões.

Confiante em dias mais alegres, o camisa 11 já espera jogar também alguns minutos diante do River Plate, quarta-feira, pela ida das quartas de final da Libertadores, para melhorar o físico e o ritmo. Neste jogo, Abel Ferreira estará na beira do campo após cumprir suspensão diante do Inter no Allianz Parque.

"Para mim foi como se fosse meu primeiro jogo como profissional, por tudo que eu passei, foi um momento muito especial da minha carreira. (Estou) Muito feliz de verdade, quase fiz um gol, mas é tudo no momento certo, o importante foi reestrear com essa camisa. Só tenho de agradecer a todo mundo no clube", afirmou, radiante e já se colocando à disposição para novamente entrar em campo.

"Só tenho que agradecer o carinho dos meus companheiros e o mais importante foi estar em campo, me sentir bem, confiante. Agora é só esperar outras oportunidades com o professor Abel", enfatizou.

Foi somente o terceiro jogo oficial de Bruno Rodrigues pelo Palmeiras. Contratado para ser um dos titulares em 2024, o jogador sabe que agora tem forte concorrência no setor, mas fala com segurança e vê o Palmeiras forte para o confronto com o River Plate pelas quartas da Libertadores.

"Fizemos um grande jogo (com o Inter) e estamos focados para chegar lá (Buenos Aires) e fazer um grande jogo. Sabemos que são duas partidas, ida e volta, então é buscar lá um resultado positivo", frisou, ciente que voltar ao Brasil sem uma derrota será passo grande à semifinal.