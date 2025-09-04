Bruno Henrique é condenado no STJD por forçar cartão amarelo; confira a punição

Bruno Henrique pode recorrer à decisão do STJD. Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

O atacante do Flamengo Bruno Henrique foi condenado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (4). O motivo foi a acusação de que o atleta teria forçado um cartão amarelo contra o Santos, em partida do Brasileirão de 2023. O objetivo seria beneficiar apostadores.

Na sede do tribunal, no Rio de Janeiro, o jogador de 34 anos foi punido com 12 jogos de suspensão, além de uma multa de R$ 60 mil. O julgamento começou na manhã desta quinta e durou mais de oito horas. A votação terminou 4 a 1 favorável à condenação do atleta.

Antes, Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que diz respeito a manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. Ele não esteve presente na sede do STJD, mas acompanhou boa parte do julgamento por videoconferência.

Vale destacar que todas as partes envolvidas podem recorrer à decisão. O Flamengo indicou que entrará com um recurso, mas antes da aprovação deve pedir um efeito suspensivo.

Também foram denunciados quatro atletas amadores. Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pina Barcelos e Wander Nunes Pinto Junior, irmão de Bruno Henrique.

Relembre o caso

A denúncia diz respeito a um episódio ocorrido em 2023, em partida contra o Santos, em que Bruno Henrique supostamente tomou um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores.

Recentemente, o atleta também virou réu na Justiça Comum, após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acolher a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

A investigação da Polícia Federal teve início em agosto de 2024. Em novembro, o atleta e outros suspeitos foram alvo de uma operação de busca e apreensão. Na ocasião, foram extraídas conversas do celular do irmão do jogador do Flamengo que embasaram o indiciamento dos suspeitos.