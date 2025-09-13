Bruno Henrique, do Flamengo, tem efeito suspensivo concedido pelo STJD

Bruno Henrique jogou contra o Inter nas duas partidas pelas oitavas de final da Libertadores 2025. MAURO PIMENTEL / AFP

O STJD concedeu, neste sábado (13), efeito suspensivo e liberou Bruno Henrique, do Flamengo, para jogar enquanto não acontece o novo julgamento em segunda instância, no Pleno do tribunal. Na semana passada, o atacante foi condenado por manipulação e suspenso por 12 jogos por ter forçado um cartão amarelo em 2023 que beneficiou apostadores.

Com isso, o atacante deve ser relacionado para encarar o Estudiantes, pela Libertadores, na quinta (18). O clube carioca até gostaria de contar com o camisa 27 no duelo diante do Juven8tude, neste domingo (14). Mas devido à demora do STJD e pelas dores sentidas neste sábado (13), o atacante ficou de fora da viagem para Caxias do Sul.

O departamento jurídico do Flamengo e o advogado pessoal do jogador estão otimistas em mudar a decisão da 1ª comissão disciplinar em primeira instância. Em participação na última segunda-feira (8) no Seleção SporTV, o advogado do clube no caso, Michel Assef Filho, explicou porque considera a punição ao jogador injusta e porque iria entrar com recurso:

— O Bruno Henrique já planejava tomar o terceiro cartão amarelo, o cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva, faz parte da estratégia do jogo. O que aconteceu, quando muito, foi uma informação privilegiada — disse e continuou: