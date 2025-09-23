Bruninho mostra confiança na seleção de vôlei após eliminação histórica: "Está no caminho certo"; veja entrevista em vídeo

Bruninho atraiu uma multidão de jovens. Abelardo Mendes Jr / COB / DIVULGAÇÃO

No vôlei, o levantador funciona como um imã. Centro do jogo, ele atrai a bola a todo momento. Fora das quadras, a situação se repete com Bruno Rezende. O ex-levantador da seleção brasileira, mas ainda na ativa, magnetizou multidões durante sua passagem pelos Jogos da Juventude, em Brasília. Um dos embaixadores do evento, ele atraiu centenas de jovens atletas, seja nas quadras de vôlei, seja no Centro de Convivência. Veja a entrevista em vídeo no final da matéria.

Desde sua entrada no prédio até a biblioteca instalada para os jovens atletas, uma multidão crescia ao seu entorno a cada passo dado.

— É muito especial ser embaixador do Jogos da Juventude. Eu tive as minhas referências em casa (é filho de Bernardinho e da ex-jogador Vera Mossa), e você dar a esses jovens algumas referências próximas a eles deixa o sonho mais próximo deles. Tem sido muito especial poder ter eles aqui, receber esse carinho — destaca.

Aposentado da seleção, Bruninho acompanhou pela televisão o desempenho da equipe comandada pelo seu pai ser eliminada na fase de grupos do Mundial disputado nas Filipinas. Foi uma sensação diferente após 20 anos a serviço do país.

Apesar do resultado ruim, o pior da história do país, ele se mostrou confiante sobre o futuro da equipe. Para ele, o resultado não condiz com o nível das atuações da equipe no atual ciclo.

— Não é fácil você ser um torcedor para quem esteve lá dentro por tanto tempo. Você, de alguma maneira, sofre do lado de fora sem poder fazer muita coisa. Torci muito. Foi uma semana que não condiz com o resultado. Essa seleção está no caminho certo. Acho que a Liga das Nações, com uma medalha de bronze, foi muito boa. Os jovens estão se consolidando, com caras mais experientes se tornando líderes. O esporte, em alguns momentos, é cruel. Ele é feito de momentos, e por um set a gente acaba ficando fora. Essa seleção tinha tudo para ir até a final — avalia.

Após atender a imprensa, Bruninho encarou duas multidões. A primeira, um legião de fãs ansiavam por uma dedicatória de “Entre sombras e vitórias”, biografia do levantador, recém lançada. E outra para um bate-papo promovido pelo COB com os atletas dos Jogos da Juventude.

— Tenho tido bons feedbacks. As pessoas que gostaram são de várias áreas, não só atletas, não só jovens. O atleta olímpico, é visto como um super herói. Então, a ideia do livro é humanizar. Mostrar que nós também temos nossas vulnerabilidades, que nós temos as nossas inseguranças. E que é importante cuidar da saúde mental. De alguma maneira, (espero que) o livro possa fazê-las refletir, de alguma maneira se inspirar um pouco na minha história — comenta.

Confira na íntegra a entrevista: