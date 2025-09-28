Bruna Takahashi vence na estreia do China Smash

Bruna Takahashi venceu em estreia na China. ITTF World / Divulgação

A brasileira Bruna Takahashi começou bem sua participação no China Smash, último torneio da mais importante série do circuito internacional de tênis de mesa.

Neste domingo (28), em Pequim, ela derrotou a chinesa naturalizada portuguesa Fu Yu, 51ª do ranking mundial, em sets diretos (11/7, 11/7 e 11/8), em apenas 17 minutos de confronto.

Em uma boa temporada, Bruna atualmente é a número 18 do mundo. Sua próxima adversária será Zu Yuling, de Macau, sétima da classificação, que derrotou a chinesa Zu Ziyu (133ª) por 11/8, 11/9 e 11/4.

Sistema de disputa

Todas as disputas do China Smash acontecerão em sistema de eliminatória simples. As partidas individuais serão realizadas em melhor de 5 sets até as oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão em melhor de 7 sets.

Premiação