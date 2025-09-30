Bruna Takahashi perde nas oitavas de final do China Smash

A brasileira Bruna Takahashi foi eliminada nas oitavas de final do China Smash. A competição é o último torneio da mais importante série do circuito internacional de tênis de mesa.
Nesta terça-feira (30), em Pequim, ela foi derrotada por Zu Yuling, de Macau, sétima da classificação. A adversária fez 3 a 0, parciais de 11/2, 20/18 e 11/7, em 31 minutos de confronto.
Bruna foi dominada no set inicial, mas na segunda parcial teve cinco chances de fechar e não conseguiu tirar um set de Yuling. A macaense agora vai enfrentar a chinesa Yi Chen, nona do mundo, que venceu a compatriota Tianyi Qian por 3 a 2 (12/10, 11/5, 9/11, 9/11 e 11/5).
Duplas mistas
Bruna Takahashi seguirá em Pequim na chave de duplas mistas. Ela e Hugo Calderano estrearam nesta terça, vencendo os chineses Fei Xue e Tianyi Qian por 3 a 1, parciais de 11/7, 4/11, 11/9 e 11/8.
Com a vitória, os cabeças de chave número 7 se garantiram nas quartas de final, em que vão enfrentar os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao.