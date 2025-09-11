Bruna Takahashi perde na segunda rodada do WTT Champions

Bruna caiu para chinesa que joga pro Macau. ITTF World / Divulgação

Terminou a campanha de Bruna Takahashi no WTT Champions Macau. A competição faz parte da segunda série mais importante do circuito internacional de tênis de mesa, abaixo apenas dos Smashes, e equivale a um Masters 1000 do circuito de tênis.

A paulista, 18ª do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), foi eliminada por Zhu Yuling, chinesa que representa Macau, que fez 3 a 0, com parciais de 11/8, 11/5 e 11/7, em 21 minutos.

Calderano volta à mesa na sexta-feira

Já Hugo Calderano voltará a jogar na noite de sexta-feira (12), às 20h15min (de Brasília).