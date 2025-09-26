Brentford x Manchester United pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Brentford e Manchester United se enfrentam neste sábado (27), às 8h30min, pela sexta rodada da Premier League. O jogo ocorre no Brentford Community Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Escalações para Brentford x Manchester United
Brentford: Kelleher; Kayode, Van Den Berg, Collins, Pinnock e Lewis-Potter; Yarmolyuk, Henderson e Damsgaard; Igor Thiago e Schade. Técnico: Keith Andrews
Manchester United: Bayindir; De Ligt, Maguire e Shaw; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko. Técnico: Rúben Amorim
Onde assistir a Brentford x Manchester United
A partida será transmitida ao vivo na ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming)