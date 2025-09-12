Brentford x Chelsea pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Brentford e Chelsea se enfrentam neste sábado (13), às 16h, pela quarta rodada da Premier League. O jogo ocorre no Brentford Community Stadium, em Brentford.
Escalações para Brentford x Chelsea
Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk e Damsgaard; Ouattara, Igor Thiago e Schade. Técnico: Keith Andrews.
Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.
Arbitragem para Brentford x Chelsea
Jarred Gillett apita a partida. VAR: Michael Salisbury
Onde assistir a Brentford x Chelsea
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.