Brentford x Chelsea pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Brentford x Chelsea pela Premier League: tudo sobre a partida pela quarta rodada. Arte GZH

Brentford e Chelsea se enfrentam neste sábado (13), às 16h, pela quarta rodada da Premier League. O jogo ocorre no Brentford Community Stadium, em Brentford.

Escalações para Brentford x Chelsea

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins e Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk e Damsgaard; Ouattara, Igor Thiago e Schade. Técnico: Keith Andrews.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro e Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.

Arbitragem para Brentford x Chelsea

Jarred Gillett apita a partida. VAR: Michael Salisbury

Onde assistir a Brentford x Chelsea

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Tempo real de Brentford x Chelsea