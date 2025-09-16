Brazuca League tem times definidos: veja as equipes e os influenciadores

Sandro Sotili, ao centro, faz parte do grupo de influenciadores responsáveis pelos times. André Ávila / Agencia RBS

A uma semana do começo, a Brazuca League já tem suas equipes escaladas. O campeonato terá oito participantes, cada um deles com 12 jogadores. Todos os times têm técnico, auxiliar, convidados e integrantes selecionados em um draft.

Draft, antes de tudo, é um formato de escolha. Bastante comum nos esportes americanos, consiste em selecionar, um time por vez, um atleta. Ao final, 80 nomes foram distribuídos nos 10 times.

Cada equipe contou com dois convidados especiais. São jogadores extras, que não participaram da escolha. Um grupo de influenciadores é responsável pelos times. Eles são importantes também no desenrolar dos jogos, de acordo com as regras. Veja a lista dos times participantes abaixo.

A Brazuca League terá transmissão de GZH e da ATL TV. O evento ocorre de 23 a 25 de setembro.

Os times e seus influenciadores