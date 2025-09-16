Brazuca League tem times definidos: veja as equipes e os influenciadores

A uma semana do começo, a Brazuca League já tem suas equipes escaladas. O campeonato terá oito participantes, cada um deles com 12 jogadores. Todos os times têm técnico, auxiliar, convidados e integrantes selecionados em um draft.
Draft, antes de tudo, é um formato de escolha. Bastante comum nos esportes americanos, consiste em selecionar, um time por vez, um atleta. Ao final, 80 nomes foram distribuídos nos 10 times.
Cada equipe contou com dois convidados especiais. São jogadores extras, que não participaram da escolha. Um grupo de influenciadores é responsável pelos times. Eles são importantes também no desenrolar dos jogos, de acordo com as regras. Veja a lista dos times participantes abaixo.
A Brazuca League terá transmissão de GZH e da ATL TV. O evento ocorre de 23 a 25 de setembro.
Os times e seus influenciadores
- Escudeiros — Diguinho (ex-jogador do Fluminense) e Marcelo Moreno (ex-jogador do Grêmio)
- Canários — Teteu Severo (comediante) e Kelly Kavinsky (influenciadora)
- Cria — Edem Marques (comediante) e Boleiro (criador de conteúdo)
- Lendários — Matteus Amaral (ex-BBB) e Letícia Stuchi (influenciadora)
- Lobos — Sandro Sotilli (ex-atleta), Bolívar (ex-jogador do Inter) e Choco (ex-jogador de futsal)
- Soberanos — Queki (comentarista identificada de Grêmio do Grupo RBS) e Nani Chemello (jornalista)
- Bruxos — Lucca Maciel (influenciador) e Guilherme Cassão (influenciador)
- Raros — Bola nas Costas (Lelê, Adams, Gordo Léo e Rapha Gomes - comunicadores da Rádio Atlântida)