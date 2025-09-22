Brazuca League: jogos, horários e onde assistir

Brazuca League se inicia na terça-feira (23). André Ávila / Agencia RBS

A Brazuca League se inicia na próxima terça-feira (23), com a participação de oito times. A competição inédita será realizada no CT Soledade, em Porto Alegre. Confira, abaixo, todas as informações sobre o torneio. O evento é exclusivo para convidados.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as oito equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão em turno único — três jogos para cada, com dois tempos e duração de 15 minutos cada.

Os líderes avançam à decisão e os vice-líderes e os terceiros colocados disputarão a repescagem.

A semifinal e a final terão tempo maior. Assim como na classificatória, o jogo terá de dois tempos, mas cada um deles com 25 minutos.

Grupos da Brazuca League

Grupo A: Escuderos, Canários, Lendários e Os Cria

Escuderos, Canários, Lendários e Os Cria Grupo B: Lobos, Soberanos, Bruxos e Raros

Onde assistir?

Todas as partidas serão transmitidas no Youtube de GZH e no Youtube da ATL TV.

Tabela de jogos

Fase de grupos

1ª rodada - 23/9 (terça-feira)

19h: Escuderos x Canários

19h50min: Lendários x Os Cria

20h40min: Lobos x Soberanos

21h30min: Bruxos x Raros

2ª rodada - 23/9 (terça-feira)

22h20min: Escuderos x Lendários

23h10min: Canários x Os Cria

00h: Lobos x Bruxos

00h50min: Soberanos x Raros

3ª rodada - 24/9 (quarta-feira)

19h: Escuderos x Os Cria

19h50min: Canários x Lendários

20h40min: Lobos x Raros

21h30min: Soberanos x Bruxos

Repescagem - 24/9 (quarta-feira)

22h20min: 2º do Grupo A x 3º do Grupo B

23h10min: 2º do Grupo B x 3º do Grupo A

Semifinais - 25/9 (quinta-feira)

19h: 1º do Grupo A x Vencedor da Repescagem

20h: 1º do Grupo B x Vencedor da Repescagem

Final - 25/9 (quinta-feira)

21h30min: Vencedor da semi 1 x Vencedor da semi 2

Os times e seus influenciadores