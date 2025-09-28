Brasileiros ficam com o vice nas duplas do Challenger de Buenos Aires

Os tenistas brasileiros João Lucas Reis e Pedro Boscardin conquistaram o vice-campeonato de duplas do ATP Challenger de Buenos Aires.
Na decisão deste sábado (27), eles perderam para os argentinos Guillermo Durán e Mariano Kestelboim por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1.
Esta foi a terceira temporada seguida que uma parceria 100% brasileira ficou com o vice na competição. Em 2023, Marcelo Zormann e Fernando Romboli perderam para o equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodríguez e em 2024, Zormann e Felipe Meligeni caíram para o argentino Facundo Mena e o boliviano Murkel Dellien.
A conquista deste sábado foi a de número 43 em torneios Challenger na carreira de Durán. Já Kestelboim ganhou a primeira competição deste nível na carreira.
Argentinos decidirão título de simples
Com o título nas duplas, a Argentina fechará 100% na competição, já que decisão de simples reunirá dois tenistas da casa, Román Burruchaga e Alex Barrena, garantindo que pelo quinto ano seguido, o título fique com um jogador local.
Burruchaga se classificou ao derrotar o compatriota Nicolás Kicker por 2 a 0 (6/2 e 6/4), enquanto Barrena aplicou um duplo 6/1 no equatoriano Álvaro Guillén Meza.