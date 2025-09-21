Brasileiros Evandro e Arthur Lanci vencem etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Evandro (E) e Arthut Lanci (D) comemoram título. Volleyball World / Divulgação

Os brasileiros Evandro e Arthur Lanci conquistaram neste domingo (21), a medalha de ouro da 8ª etapa Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada em João Pessoa, na Paraíba.

Esta foi a primeira vitória de uma dupla brasileira em um evento deste porte na temporada. O melhor resultado até então era o vice-campeonato de Evandro e Arthur Lanci, em Brasília.

Neste domingo, os brasileiros fizeram duas partidas. Pela manhã, na semifinal, derrotaram os holandeses Stefan Boermans e Yorick de Groot por 2 a 0 (21/12 e 21/19) e quebraram um jejum de quatro partidas sem vencer os rivais.

Já no período da tarde, eles enfrentaram os franceses Rémi Basserau e Calvin Aye por 2 a 0, parciais de 21/15 e 27/25, após 45 minutos de partida.

O bronze ficou com Boermans e de Groot, que venceram os compatriotas Steven van de Velde e Alexander Brouwer, por 21/16 e 21/13.

Campeãs olímpicas, Ana Patrícia e Duda conquistam o bronze

Duda (E) e Ana Patrícia (D) ganharam quatro bronze da temporada. Volleyball World / Divulgação

No torneio feminino as semifinais foram disputadas entre brasileiras e estadunidenses.

As campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda foram derrotadas por Terese Cannon e Megan Kraft, que marcaram 2 a 1 (13/21, 21/13 e 15/13), em 51 minutos de jogo.

Carol Solberg e Rebecca, que venceram a primeira competição do ano, no México, buscavam a terceira final. Porém, elas foram dominadas por Molly Shaw e Kelly Cheng, que marcaram um duplo 21/18.

Na disputa do bronze, Ana Patrícia e Duda venceram Carol Solberg e Rebecca por 21/16 e 21/13. Esta foi a quarta vez na temporada, que elas terminaram um torneio Elite 16 em terceiro lugar, repetindo os pódios de Brasília, Montreal (Canadá) e Hamburgo (Alemanha).