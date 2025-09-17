Brasileiros confirmam favoritismo no Sul-Americano de Levantamento de Peso

Thiago e suas medalhas de ouro. Arquivo Pessoal / CBLP

Thiago Félix, primeiro brasileiro campeão mundial de levantamento de peso em 2024, na categoria até 55kg, conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano, em Guayaquil, no Equador.

O paulista foi dominante na disputa da categoria até 60kg. Ele venceu com 119kg no arranco, 150kg no arremesso e 269kg de total. Cargas abaixo do que já conseguiu anteriormente, mas dentro do planejado para esta competição.

— Gostei da competição. Não esperava para um Sul-Americano ter que subir tanta carga assim, que não era até a ideia, já que a preparação em si é para o Mundial. Mas a gente está preparado para tudo e gostei demais. Sempre, independentemente da competição, é mais um treinamento para as próximas, para as grandes competições. Feliz com o resultado — comemorou Thiago, que vai disputar o Mundial em outubro, na Noruega.

Campeã mundial sub-17 confirma favoritismo

Isanelly ganhou quatro ouros e duas pratas. CBLP / Divulgação

A carioca Isanelly Cristina, que em maio conquistou o título do Mundial sub-17, na categoria até 40 kg, fez valer sua condição de favorita e levantou os títulos sub-15 e sub-17 do Sul-Americano.

Ela subiu 60kg no arranco e ganhou dois ouros. Já com a marca de 75kg no arremesso ficou com duas pratas, totalizando 135kg e assegurando mais dois ouros. A atleta de 14 anos está competindo na categoria até 44kg.

— Estou feliz por ser o meu segundo Sul-Americano, mais um Sul-Americano sendo campeã, graças a Deus. A meta é só melhorar e ganhar mais medalhas para o Brasil. O próximo objetivo agora é o Pan, que vai ser daqui a pouquinho. Vamos tentar chegar lá arrasando e batendo mais recordes — disse a jovem campeã.