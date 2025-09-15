Brasileiro Miguel Hidalgo assume a segunda posição no ranking do Circuito Mundial de Triatlo

Miguel Hidalgo busca liderança do ranking e título da temporada. World Triathlon / Divulgação

O brasileiro Miguel Hidalgo conquistou a segunda colocação na etapa de Karlovy Vary, na República Tcheca, do Circuito Mundial de Triatlo (WTCS). A prova foi disputada no domingo e com o resultado, o paulista assumiu a segunda posição do ranking mundial.

— Mesmo num dia difícil, nunca deixei de lutar. Transformei um terceiro em segundo e sigo forte na disputa do campeonato — afirmou o medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e que nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 finalizou em 8º lugar.

Agora, Miguel soma quatro pódios na temporada, com um ouro, uma prata e dois bronzes em seis etapas realizadas. Com 2.780 pontos ele está a 220 de Matthew Hauser, que lidera o WTCS. Na República Tcheca, o australiano foi apenas o oitavo.

Na prova feminina, Djenyfer Arnold foi a 17ª colocada e no ranking da temporada ocupa a 20ª posição. A britânica Beth Potter foi a vencedora na República Tcheca e subiu do quarto para o segundo lugar. A líder segue a francesa Cassandre Beaugrand, que não competiu em Karlovy Vary.

O próximo evento do circuito será disputado no dia 26 de setembro em Weihai, na China.