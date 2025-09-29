Brasileiras conquistam o bronze na Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim

Alice Hellen e Camilla Lopes Gomes no pódio. Denis Vakhrushev / FIG/Divulgação

As brasileiras Alice Hellen e Camilla Lopes Gomes conquistaram a medalha de bronze na disputa do trampolim sincronizado, na etapa de Varna, na Bulgária, da Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim.

Neste domingo (28), as ginastas do Minas Tênis Clube (MG) somaram 48.500 para garantir um lugar no pódio.

O ouro foi ganho pelas japonesas Hikaru Mori e Saki Tanaka, com 50.330. Já as britânicas Bryony Page e Isabelle Songhurst somaram 49.900 e terminaram com a prata.

— Foi uma semana recheada de aprendizados e alegrias, que terminou com a medalha de bronze no trampolim sincronizado. O final é gratificante. Mas ainda vamos buscar melhorar mais o nível — comentou Alice.

Camilla ainda foi a sétima colocada na final individual. A campeã foi Hikaru Mori. A russa Anzhela Bladtceva ficou com a prata e Bryony Page levou o bronze.

Entre os homens, Gabriel Sousa e Vinícius Celestino finalizaram na sexta colocação do sincronizado, com 34.600. Os japoneses Yusei Matsumoto e Hayato Miyano (54.730) terminaram em primeiro, com os russos Danila Kasimov e Kirill Kozlov (54.320) em segundo e os estadunidenses Ryan MacCagnan e Ruben Padilla (52.140) em terceiro lugar.

No masculino, o vencedor do individual foi o russo Dmitrii Nartov. Nenhum brasileiro participou da final. Gabriel Sousa ficou em 12º lugar, com 56.87 pontos.

O domínio do Japão ainda foi confirmado na disputa mista, com a vitória de Yusei Matsumoto e Hikaru Mori.