Brasileira Ana Luiza Lima é bronze na Challenge Cup de ginástica artística

Ana Luiza e sua medalha de bronze. CBG / Divulgação

A brasileira Ana Luiza Lima conquistou a medalha de bronze nas barras paralelas assimétricas da etapa da Challenge Cup de ginástica artística, disputada em Szombathely, na Hungria.

Neste sábado (27), a ginasta do Minas Tênis Clube (MG) subiu uma posição em relação às eliminatórias e garantiu um lugar no pódio, com nota final de 13,050. A medalha de ouro foi ganha pela húngara Zoja Szekely (13,650) e a prata ficou com a francesa Romane Hamelin (13.250).

Promessa da ginástica artística do Brasil, a paranaense Ana Luiza foi atrapalhada por algumas lesões, que impediram uma continuidade na carreira, sendo a última no tendão de aquiles, em junho do ano passado

Mas na atual temporada, em boa forma física, ela já venceu as paralelas assimétricas no Troféu Brasil e no Campeonato Brasileiro.

— Estou muito feliz por fazer parte da equipe. A meta desse ano é o Mundial (em Jacarta, na Indonésia, de 19 a 25 de outubro) e farei o meu melhor para fazer parte da equipe. Depois disso, vamos ver qual vai ser a melhor estratégia para finalizar esse primeiro ano do ciclo olímpico — disse a atleta de 20 anos ao site do Minas.

Caio Souza termina em quarto nas argolas

Um dos principais nomes da ginástica brasileira, Caio Souza acabou em quarto lugar nas argolas.

Após passar em segundo nas eliminatórias, com 13,850, o carioca de 32 anos acabou cometendo pequenos erros neste sábado e terminou com 13,250 de pontuação.

O campeão foi o turco Mehmet Ayberk Kosak, com 13,900. O argentino Daniel Villafane foi prata com 13,600 e o ucraniano Bohdan Suprun completou o pódio com 13,400.

Outras finais

Mais três finais foram disputadas neste sábado, mas sem a presença de brasileiros.

No solo masculino, o cazaque Dmitry Patanin ficou com o ouro (13,900), com o búlgarao Kevin Penev levando a prata (13,600) e o israelense Artur Dolgopyat, campeão olímpico em Tóquio-2020 e mundial em 2023, ficando com o bronze (13,200).

A austríaca Charlize Moerz ganhou o ouro no salto feminino. Após suas duas apresentações, ela teve média de 13,625. A húngara Greta Mayer garantiu a prata (13.400) e a croata Tijana Korent foi bronze (13.050).

O turco Ferhat Arican garantiu o lugar mais alto do pódio no cavalo com alças ao ganhar nota de 14,000. A prata ficou com o húngaro Krisztofer Meszaros (13,850) e o bronze foi para o letão Dmitrijs Mickevics.

Mais brasileiros nas finais de domingo

A competição termina no domingo (28) e o Brasil estará presente nas cinco finais.

Júlia Soares vai disputar medalha na trave e no solo. Na primeira prova, ela terá a companhia de Flávia Saraiva e, na segunda, Júlia Coutinho será a segunda brasileira.

No masculino, Caio Souza está nas finais das barras paralelas e da barra fixa, enquanto Yuri Guimarães tentará um pódio no salto.