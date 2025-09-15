Brasil x República Tcheca pelo Mundial de vôlei masculino: veja horário e onde assistir ao vivo

O Brasil enfrenta a República Tcheca, nesta segunda-feira (15), às 23h, pela segunda rodada do Grupo H do Mundial masculino de vôlei. O jogo ocorre na cidade de Pasay, nas Filipinas.
No domingo (14), a equipe comandada por Bernardinho bateu a China por 3 a 1.
Nova vitória nesta segunda encaminha classificação para as oitavas de final — os dois primeiros da chave avançam.
Pelo último jogo da fase de grupos, os brasileiros encaram a Sérvia na quarta-feira (17), novamente às 23h. Os servios perderam para a República Tcheca na estreia.
Onde assistir Brasil x República Tcheca
- O canal SporTV2 anuncia transmissão ao vivo.
Classificação do Grupo H
A competição
A partir desta edição, o Campeonato Mundial tem 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.
Os países foram divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 28 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com seis títulos, seguida por Itália (4) e Brasil (3). A seleção venceu o torneio pela última vez em 2010.
Grupo do Brasil (H) e calendário
Domingo - 14/9
- Brasil 3x1 China
Segunda-feira - 15/9
- 23h - Brasil x República Tcheca
Quarta-feira - 17/9
- 23h - Brasil x Sérvia
Oitavas de final
- 20/9 a 23/9
- Jogo 1 - 1º A x 2º H
- Jogo 2 - 1º H x 2º A
- Jogo 3 - 1º D x 2 E
- Jogo 4 - 1º E x 2 D
- Jogos 5 - 1º B x 2º G
- Jogos 6 - 1 G x 2º B
- Jogos 7 - 1º C x 2º F
- Jogos 8 - 1º F x 2º C
Quartas de final
- 24/9 e 25/9
- Jogo 9 - Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
- Jogo 10 - Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4
- Jogo 11- Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6
- Jogo 12 - Vencedor Jogo 7 x Vencedor Jogo 8
Semifinal
- 27/9
- Vencedor Jogo 9 x Vencedor Jogo 10
- Vencedor Jogo 11 x Vencedor Jogo 12
Disputa pelo bronze e final
- 28/9