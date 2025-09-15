Brasil x República Tcheca pelo Mundial de vôlei masculino: veja horário e onde assistir ao vivo

Na estreia, Brasil venceu a China por 3 a 1. FIVB / Divulgação

O Brasil enfrenta a República Tcheca, nesta segunda-feira (15), às 23h, pela segunda rodada do Grupo H do Mundial masculino de vôlei. O jogo ocorre na cidade de Pasay, nas Filipinas.

No domingo (14), a equipe comandada por Bernardinho bateu a China por 3 a 1.

Nova vitória nesta segunda encaminha classificação para as oitavas de final — os dois primeiros da chave avançam.

Pelo último jogo da fase de grupos, os brasileiros encaram a Sérvia na quarta-feira (17), novamente às 23h. Os servios perderam para a República Tcheca na estreia.

Onde assistir Brasil x República Tcheca

O canal SporTV2 anuncia transmissão ao vivo.

Classificação do Grupo H

Classificação do Grupo H. FIVB / Divulgação

A competição

A partir desta edição, o Campeonato Mundial tem 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.

Os países foram divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 28 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com seis títulos, seguida por Itália (4) e Brasil (3). A seleção venceu o torneio pela última vez em 2010.

Grupo do Brasil (H) e calendário

Domingo - 14/9

Brasil 3x1 China

Segunda-feira - 15/9

23h - Brasil x República Tcheca

Quarta-feira - 17/9

23h - Brasil x Sérvia

Oitavas de final

20/9 a 23/9

Jogo 1 - 1º A x 2º H

Jogo 2 - 1º H x 2º A

Jogo 3 - 1º D x 2 E

Jogo 4 - 1º E x 2 D

Jogos 5 - 1º B x 2º G

Jogos 6 - 1 G x 2º B

Jogos 7 - 1º C x 2º F

Jogos 8 - 1º F x 2º C

Quartas de final

24/9 e 25/9

Jogo 9 - Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2

Jogo 10 - Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4

Jogo 11- Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6

Jogo 12 - Vencedor Jogo 7 x Vencedor Jogo 8

Semifinal

27/9

Vencedor Jogo 9 x Vencedor Jogo 10

Vencedor Jogo 11 x Vencedor Jogo 12

Disputa pelo bronze e final