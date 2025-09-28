Brasil x México pela Copa do Mundo sub-20: saiba horário e onde assistir ao vivo

Brasil e México se enfrentam neste domingo (28), pela primeira rodada da Copa do Mundo sub-20. O jogo ocorre às 20h, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile.
Escalações para Brasil x México
Brasil: Otávio; Serrote, Iago, Bruno Alves, João Souza; Coutinho, Murilo, Rayan Lucas; Wesley, Luighi, Pedrinho. Técnico: Ramon Menezes
México: Emmanuel Ochoa; Rodrigo Pachuca, Jaziel Mendoza, César Bustos; Morales, Diego Sánchez, Elias Montiel, Alexéi Domínguez; Padilla, Mora, Tahiel Jiménez. Técnico: Eduardo Arce
Onde assistir a Brasil x México
A partida será transmitida ao vivo pela Cazé TV (YouTube)