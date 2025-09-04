Brasil x Itália pelas semifinais do Mundial de vôlei feminino: veja horário e onde assistir ao vivo

O Brasil enfrenta a Itália neste sábado (6), às 9h30min, pelas semifinal de final do Mundial feminino de vôlei. O jogo ocorre em Bangkok, na Tailândia.
A seleção brasileira eliminou a França nas quartas, com 3 sets a 0. Enquanto Itália passou pela Polônia, também com uma vitória por 3 a 0.
Se avançar, o Brasil terá pela frente Japão ou Turquia na final. A final está prevista para 7 de setembro.
Onde assistir a Brasil x Itália
- O canal SporTV2 anuncia transmissão ao vivo.
Como ficaram as semifinais
- Japão x Turquia
- Brasil x Itália
Relacionadas
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Laís e Marcelle
Premiação
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) vai aumentar as premiações das destaques no Mundial. A quantidade chega ser, em alguns casos, três vezes maior do que a distribuída na VNL. Os valores são iguais entre homens e mulheres.
- Melhor jogadora - R$ 540 mil
- Jogadoras da seleção ideal - R$ 270 mil
- Seleção campeã - R$ 5,4 milhões
- Vice - R$ 2,7 milhões
- Bronze - R$ 1,3 milhão