Brasil x Grécia na Copa Davis 2025: onde assistir, confrontos e horários

Entre os dias 13 e 14 de setembro, o Brasil enfrenta a Grécia pela Copa Davis 2025. O confronto vale pelo Grupo Mundial 1, e o vencedor se classifica para disputar os qualifiers da competição em 2026.
A equipe brasileira teve cinco tenistas convocados, e o destaque é João Fonseca, melhor colocado no ranking ATP, na 42ª posição. Além do carioca de 19 anos, o Brasil conta com Thiago Wild, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Marcelo Melo — os dois últimos devem fazer o jogo de duplas do confronto.
Pela equipe grega, o principal nome é Stefanos Tsitsipas, ex-top 10 e atual número 27 do ranking. Serão no máximo cinco partidas para definir a seleção classificada.
No sábado (13), serão dois jogos de simples, enquanto no domingo (14) haverá o duelo de duplas e outros dois de simples.
Brasil x Grécia na Copa Davis 2025: confrontos e horários
Sábado (13)
- 12h - João Fonseca x Stefanos Sakallaridis
- Em seguida - Thiago Wild x Stefanos Tsitsipas
Domingo (14)
- 11h - Rafael Matos/Marcelo Melo x Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas
- Em seguida - João Fonseca x Stefanos Tsitsipas
- Em seguida - Thiago Wild x Stefanos Sakallaridis
Onde assistir ao Brasil na Copa Davis
A CazéTV anuncia a transmissão no YouTube