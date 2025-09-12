Brasil x Grécia na Copa Davis 2025: onde assistir, confrontos e horários

João Fonseca é destaque da equipe brasileira. André Gemmer/CBT

Entre os dias 13 e 14 de setembro, o Brasil enfrenta a Grécia pela Copa Davis 2025. O confronto vale pelo Grupo Mundial 1, e o vencedor se classifica para disputar os qualifiers da competição em 2026.

A equipe brasileira teve cinco tenistas convocados, e o destaque é João Fonseca, melhor colocado no ranking ATP, na 42ª posição. Além do carioca de 19 anos, o Brasil conta com Thiago Wild, Matheus Pucinelli, Rafael Matos e Marcelo Melo — os dois últimos devem fazer o jogo de duplas do confronto.

Pela equipe grega, o principal nome é Stefanos Tsitsipas, ex-top 10 e atual número 27 do ranking. Serão no máximo cinco partidas para definir a seleção classificada.

No sábado (13), serão dois jogos de simples, enquanto no domingo (14) haverá o duelo de duplas e outros dois de simples.

Brasil x Grécia na Copa Davis 2025: confrontos e horários

Sábado (13)

12h - João Fonseca x Stefanos Sakallaridis

x Stefanos Sakallaridis Em seguida - Thiago Wild x Stefanos Tsitsipas

Domingo (14)

11h - R afael Matos/Marcelo Melo x Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas

x Stefanos Tsitsipas/Petros Tsitsipas Em seguida - João Fonseca x Stefanos Tsitsipas

x Stefanos Tsitsipas Em seguida - Thiago Wild x Stefanos Sakallaridis

