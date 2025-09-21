Brasil vence o Peru e vai decidir o Sul-Americano sub-17 de vôlei feminino

Vic Martini supera o bloqueio peruano. Betto Doloriert / CSV

A seleção brasileira feminina sub-17 de vôlei está classificada para a decisão do Campeonato Sul-Americano da categoria, que ocorre em Lima, no Peru.

O time dirigido pelo técnico Marcelo Freitas, o Dentinho, garantiu a vaga ao derrotar o Peru por 3 a 0 (25/23, 26/24 e 25/15), em partida disputada na noite de sábado (20).

Mesmo apoiado por um grande público, o time peruano não consegui deter o forte ataque do Brasil, que mais uma vez teve como destaque a ponteira Vic Martini foi a maior pontuadora, com 19 acertos.

Leia Mais Brasil tem seu pior resultado na história do Mundial de vôlei masculino

— Estamos muito satisfeitos com o trabalho entregue em todos os aspectos: físico, tático e técnico. Essas atletas são muito jovens, com média de 15 anos, e vestem a camisa da seleção brasileira pela primeira vez — avalia Dentinho.

Na decisão, neste domingo (21), às 19h30 (de Brasília), o Brasil terá um revanche contra a Venezuela, que venceu a equipe brasileira por 3 a 1, na fase de grupos.