Brasil vence a República Tcheca e garante vagas nas oitavas do Mundial de vôlei

Seleção soma duas vitórias na competição. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou sua segunda vitória no Campeonato Mundial, que está sendo disputado nas Filipinas, e garantiu vaga nas oitavas de final. Em jogo que iniciou na noite de segunda-feira (15), pelo horário brasileiro, e terminou na madrugada de terça, a equipe do técnico Bernardinho derrotou a República Tcheca por 3 sets a 0 , parciais de 25/11, 25/22 e 25/18.

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do Grupo H. Na última rodada da fase classificatória, na quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), a seleção vai enfrentar a Sérvia.

O jogo

Lucarelli fez nove pontos. Volleyball World / Divulgação

Após o susto na estreia, quando perdeu o primeiro set contra a China, Bernardinho pediu maior atenção ao time e trabalhou muito o saque, para evitar repetir os 15 erros cometidos diante dos asiáticos.

Contra os tchecos, o time titular foi mantido com o levantador Fernando Cachopa, o oposto Alan, os centrais Flávio e Judson, os ponteiros Lucarelli e Arthur Bento e o líbero Maique.

O set inicial foi um passeio. Após dois erros de saque no começo, o Brasil abriu 5 a 2 e foi disparando. No bloqueio, Flávio fez 12 a 8. Aces de Cachopa e Lucarelli determinaram o marcador em 16 a 9. Judson parou o ataque tcheco e a diferença chegou a 10 pontos (21 a 11). Em uma bola de fundo, Alan fechou em 25 a 11, em apenas 19 minutos.

A segunda parcial foi mais equilibrada e a República Tcheca começou melhor. Comandados pelo ponteiro Lukas Vasina, os europeus abriram 4 a 1.

Vasina foi o principal jogador da seleção tcheca. Volleyball World / Divulgação

O Brasil conseguiu empatar em 6 a 6, após erro do oposto Patrik Indra. A virada no placar veio em ataque de Alan, que fez 12 a 11.

A partida seguiu disputada ponto a ponto e a seleção abriu dois de vantagem (21 a 19) em bloqueio de Flávio sobre Vasina, que mesmo assim terminou o set com 8 pontos. Um erro de Marek Sotola determinou o 25 a 22 e deixou a seleção brasileira a um set da classificação.

No terceiro set, a equipe tcheca liderou em 2 a 1, mas o time brasileiro empatou e virou (4 a 3) em um ace de Lucarelli.

A diferença foi ampliada em contra-ataque finalizado por Alan (12 a 9). Um belo bloqueio de Flávio deixou o placar em 15 a 10 para os brasileiros.

Já com Matheus Brasília e Darlan nos lugares de Cachopa e Alan e Honorato substituindo Arthur Bento, a seleção fez 19 a 13 e forçou um último pedido de tempo do técnico Jiri Novak.

No final, uma bola de meio de Judson determinou o 25 a 18 e a vitória por 3 a 0.

Destaques

Alan foi o maior pontuador do Brasil. Volleyball World / Divulgação

Se contra a China, a seleção brasileira terminou o jogo com 34 erros, diante dos tchecos foram apenas 14. O ataque marcou 41 pontos e o bloqueio contribuiu com oito, enquanto outros cinco pontos vieram pelo saque.

Com 12 acertos, Alan foi o maior pontuador brasileiro. Arthur Bento terminou com 11 e Judson fez 10 pontos.

O tcheco Vasina anotou 14 e foi o principal atacante da partida.















