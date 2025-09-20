Brasil vence a Argentina e está nas semifinais do Sul-Americano feminino sub-17 de vôlei

A seleção brasileira feminina sub-17 está classificada para as semifinais do Campeonato Sul-Americano da categoria, que acontece em Lima, no Peru.
O time dirigido pelo técnico Marcelo Freitas, o Dentinho, que assumiu o posto no início da temporada, garantiu a vaga ao derrotar a Argentina por 3 a 0 (25/17, 25/28 e 25/23), em partida disputada na noite de sexta-feira (19).
Com o resultado, o Brasil terminou na liderança do Grupo B, após vencer a Colômbia (3 a 0) e perder para a Venezuela (3 a 1). As venezuelanas venceram as colombianas por 3 a 0 (25/22, 29/27 e 25/15) e também passaram às semifinais.
No outro grupo, o Chile venceu a Bolívia por 3 a 0 (26/24, 25/13, 27/25) e terminou na liderança do Grupo A, que teve o Peru como segundo classificado.
As semifinais acontecem neste sábado (20) e o Brasil vai enfrentar o Peru, enquanto Chile e Venezuela vão disputar o outro lugar na decisão.
O Sul-Americano oferece três vagas para o Campeonato Mundial sub-17, que será realizado em agosto de 2026 no Chile. Como as chilenas já estavam classificadas, os outros três semifinalistas do Sul-Americano também asseguraram vaga.