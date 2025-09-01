Brasil vence a Argentina e conquista a Copa América de basquete após 16 anos

O Brasil voltou a dominar o basquete do continente. Na noite deste domingo (31), em Manágua, na Nicarágua, a seleção masculina venceu a Argentina por 55 a 47 e conquistou a AmeriCup 2025. O título encerra um jejum de 16 anos e é o quinto da história do país no torneio.
O clássico sul-americano foi disputado ponto a ponto, mas o time comandado por Aleksandar Petrovic mostrou solidez defensiva e frieza nos momentos decisivos.
A Argentina até começou melhor, mas o Brasil cresceu no segundo quarto e foi para o intervalo em vantagem. No último período, a defesa limitou os rivais a apenas 11 pontos e garantiu a vitória.
O resultado é emblemático. A seleção brasileira já havia eliminado os Estados Unidos na semifinal, em virada épica, e confirmou a campanha com uma atuação madura contra os maiores rivais.
Além disso, o triunfo encerra também a frustração da final de 2022, no Recife, quando a Argentina havia ficado com a taça. Naquela partida, também estavam Yago, Lucas Dias, Benite e Georginho.
Os destaques da final
Yago Santos foi um dos protagonistas da conquista, com 14 pontos e cinco assistências. Bruno Caboclo, dominante no garrafão, fechou com 11 pontos e sete rebotes. Gui Deodato, com 9 pontos, e Vítor Benite, com 8, também foram decisivos para o título.
Outro que se destacou, inclusive com jogadas de efeitos, foi Georginho de Paula. O ala-armador fechou a partida com 7 rebotes, 5 pontos e energia nos dois lados da quadra.
Pela Argentina, Francisco Caffaro foi o cestinha, com 11 pontos. Nicolas Brussino e Gonzalo Corbalan, esperanças ofensivas, tiveram baixo aproveitamento nos arremessos de três pontos, o que facilitou o trabalho brasileiro.
EUA ficam com o terceiro lugar
Na disputa pelo bronze, os Estados Unidos venceram o Canadá por 90 a 85 e asseguraram a terceira colocação da AmeriCup 2025.
A seleção norte-americana, que atuou com elenco alternativo durante toda a competição, repetiu o resultado da edição de 2022, quando também derrotou os canadenses na decisão do terceiro lugar.
Campanha do Brasil na AmeriCup 2025
- Brasil 81 x 76 Uruguai
- Brasil 84 x 66 Bahamas
- Brasil 78 x 90 EUA
- Brasil 94 x 82 República Dominicana (quartas)
- Brasil 92 x 77 EUA (semifinal)
- Brasil 55 x 47 Argentina (final)