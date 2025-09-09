Brasil vai disputar o bronze por equipes masculinas no Mundial de Tiro com Arco

O Brasil disputa medalha de bronze por equipes masculinas do arco recurvo, no Campeonato Mundial de Tiro com Arco, que acontece em Gwangju, na Coreia do Sul.
Nesta terça (9), Marcus D’Almeida, Matheus Gomes e Matheus Ely venceram os vietnamitas Le Quoch Phong, Nguyen Minh Duc e Hoang Van Loc por 5 a 3, na primeira rodada eliminatória.
Logo depois, a equipe brasileira fez 6 a 0 sobre os ucranianos Oleksii Hunbin, Artem Ovchynnikov e Vladyslav Lisniak e se classificaram às quartas. Etapa em que brasileiros encararam os chineses Kao Wenchao, Li Zhongyuan e Wang Yan, e venceram por 5 a 1.
Em busca de vaga na decisão, o Brasil encarou os Estados Unidos (Christian Stoddard, Brady Ellison e Trenton Cowles) e perdeu por 6 a 0.
Com a derrota, a equipe brasileira irá para a disputa da medalha de bronze, na quarta-feira (10), contra o Japão, que perdeu a outra semifinal para a Coreia do Sul por 5 a 4. O confronto acontecerá às 2h55 (de Brasília).
Duplas femininas e mistas caem na primeira fase
Nas duplas femininas, Ane Marcelle dos Santos, Ana Luiza Caetano e Graziela Paulina perderam para as alemãs Katharina Bauer, Elina Idensen e Michelle Kroppen, por 6 a 2, e se despediram na primeira eliminatória.
Já a dupla mista de Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano perderam por 5 a 1, para os franceses Victoria Sebastian e Thomas Chirault, e também foram eliminados na primeira fase.