Brasil tem seu pior resultado na história do Mundial de vôlei masculino

A precoce eliminação da seleção brasileira no Campeonato Mundial masculino de vôlei surpreendeu a todos.
Mesmo em um processo de renovação, após os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, quando parou nas quartas de final, o Brasil havia feito uma boa Liga das Nações e terminado em terceiro lugar, o que o credenciava a estar nas fases finais nas Filipinas.
Com duas vitórias sobre China (3 a 1) e República Tcheca (3 a 0) bastava ao time de Bernardinho vencer um set contra a tradicional Sérvia.
Em sua pior apresentação na temporada, a seleção foi derrotada por 3 a 0 e ficou na dependência de que os chineses vencessem ao menos um set diante dos tchecos para ainda tentar a classificação para as oitavas de final, na diferença de pontos marcados.
A vitória tcheca por 3 a 0 apenas sacramentou a eliminação brasileira e determinou a pior campanha da história de uma seleção do Brasil no torneio.
O Mundial foi disputado pela primeira vez em 1949 e uma equipe brasileira estreou na competição em 1956, na terceira edição que foi disputada na França.
Na oportunidade 24 seleções disputaram o evento e o Brasil foi o segundo de seu grupo, atrás da China e à frente da Índia. Como apenas o vencedor da chave seguia n disputa por medalhas, a seleção jogou um torneio consolação contra outras nove equipes e com nove vitórias garantiu a 11ª colocação.
Sede da competição em 1960, o Brasil passou para a fase final formada por 10 seleções e terminou com o quinto lugar.
Uma nova eliminação na fase de grupos voltou a acontecer em 1966, na República Tcheca, quando a seleção brasileira terminou com o 13º lugar.
A história se repetiria quatro anos depois, na Bulgária, quando a equipe terminou na 12ª colocação.
E desde o Mundial de 1974, o Brasil sempre passou pela fase de grupos, sendo que em 1982 disputou sua primeira semifinal e terminou como vice-campeão.
A partir da edição disputada na Argentina, que mostrou ao mundo a chamada "Geração de Prata" do vôlei brasileiro, a seleção se fez presente em 10 semifinais em 11 edições do campeonato. A única vez que isso não aconteceu foi em 1994, na Grécia, quando o Brasil perdeu para Cuba, nas quartas de final.
Nas últimas seis vezes em que o Mundial foi disputado, a seleção brasileira sempre esteve no pódio, com três títulos (2202, 2006 e 2010), dois vices (2014 e 2018) e um terceiro lugar (2022).
Confira o histórico do Brasil nos Mundiais:
- 1949 - Não disputou
- 1952 - Não disputou
- 1956 - 11º lugar
- 1960 - 5º lugar
- 1962 - 10º lugar
- 1966 - 13º lugar
- 1970 - 12º lugar
- 1974 - 9º lugar
- 1978 - 6º lugar
- 1982 - Vice-campeão
- 1986 - 4º lugar
- 1990 - 4º lugar
- 1994 - 5º lugar
- 1998 - 4º lugar
- 2002 - Campeão
- 2006 - Campeão
- 2010 - Campeão
- 2014 - Vice-campeão
- 2018 - Vice-campeão
- 2022 - 3º lugar
- 2025 - 17º lugar