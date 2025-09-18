Brasil tem seu pior resultado na história do Mundial de vôlei masculino

Seleção venceu dois jogos e perdeu um, mas foi eliminada. Volleyball World / Divulgação

A precoce eliminação da seleção brasileira no Campeonato Mundial masculino de vôlei surpreendeu a todos.

Mesmo em um processo de renovação, após os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, quando parou nas quartas de final, o Brasil havia feito uma boa Liga das Nações e terminado em terceiro lugar, o que o credenciava a estar nas fases finais nas Filipinas.

Com duas vitórias sobre China (3 a 1) e República Tcheca (3 a 0) bastava ao time de Bernardinho vencer um set contra a tradicional Sérvia.

Em sua pior apresentação na temporada, a seleção foi derrotada por 3 a 0 e ficou na dependência de que os chineses vencessem ao menos um set diante dos tchecos para ainda tentar a classificação para as oitavas de final, na diferença de pontos marcados.

Honorato e Maique durante o Mundial. Volleyball World / Divulgação

A vitória tcheca por 3 a 0 apenas sacramentou a eliminação brasileira e determinou a pior campanha da história de uma seleção do Brasil no torneio.

O Mundial foi disputado pela primeira vez em 1949 e uma equipe brasileira estreou na competição em 1956, na terceira edição que foi disputada na França.

Na oportunidade 24 seleções disputaram o evento e o Brasil foi o segundo de seu grupo, atrás da China e à frente da Índia. Como apenas o vencedor da chave seguia n disputa por medalhas, a seleção jogou um torneio consolação contra outras nove equipes e com nove vitórias garantiu a 11ª colocação.

Sede da competição em 1960, o Brasil passou para a fase final formada por 10 seleções e terminou com o quinto lugar.

Bernardinho comandou a seleção na conquista do tricampeonato. Volleyball World / Divulgação

Uma nova eliminação na fase de grupos voltou a acontecer em 1966, na República Tcheca, quando a seleção brasileira terminou com o 13º lugar.

A história se repetiria quatro anos depois, na Bulgária, quando a equipe terminou na 12ª colocação.

E desde o Mundial de 1974, o Brasil sempre passou pela fase de grupos, sendo que em 1982 disputou sua primeira semifinal e terminou como vice-campeão.

A partir da edição disputada na Argentina, que mostrou ao mundo a chamada "Geração de Prata" do vôlei brasileiro, a seleção se fez presente em 10 semifinais em 11 edições do campeonato. A única vez que isso não aconteceu foi em 1994, na Grécia, quando o Brasil perdeu para Cuba, nas quartas de final.

Nas últimas seis vezes em que o Mundial foi disputado, a seleção brasileira sempre esteve no pódio, com três títulos (2202, 2006 e 2010), dois vices (2014 e 2018) e um terceiro lugar (2022).

Confira o histórico do Brasil nos Mundiais: