Brasil tem seis classificados para as quartas de final do Mundial de Boxe

O Brasil tem seis boxeadores classificados para as quartas de final do Campeonato Mundial de Boxe. A competição ocorre em Liverpool, na Inglaterra.
Nesta terça-feira (9), Rebeca Lima e Wanderley Pereira subiram no ringue e garantiram suas vagas, unindos-se a Luiz Gabriel Oliveira, Isaías Filho, Viviane Pereira e Tatiana Chagas, que já estavam classificados.
Cabeça de chave da categoria até 60 kg, Rebeca Lima estreou direto nas oitavas de final e derrotou a filipina Riza Pasuit, por unanimidade.
Nas quartas, ela vai encarar a colombiana Camila Camilo. A luta deve acontecer na quarta-feira (10).
Holyfield avança
Wanderley Pereira, segundo favorito nos 80kg, estreou direto na segunda rodada e eliminou Omurbek Bekzhigit Uulu, do Quirguistão. Nesta terça, o baiano que é chamado de Holyfield, pela semelhança com o ex-campeão mundial dos pesados, venceu o australiano Marlons Sevehon por 5 a 0 e avançou às quartas.
O próximo rival do brasileiro será o francês Yojerlin César.
Carol Naka perde para uzbeque
Após uma boa estreia, quando venceu a escocesa Brooke Neely, Carol Naka não conseguiu se classificar para as quartas de final da categoria 51 kg.
Bronze no Mundial de 2022, a pernambucana de 33 anos foi derrotada pela uzbeque Feruza Kazakova, campeã asiática, por 5 a 0.
Yuri Falcão busca classificação diante de taiwanês
Número 4 na lista de favoritos da categoria até 65kg, Yuri Falcão venceu Zaur Gahramanov, do Azerbaijão, na estreia e, nesta terça, às 17h15 (de Brasília), vai buscar vaga nas quartas de final.
Bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, Yuri vai lutar contra Lin Yu, de Taipé.