Brasil perde para a Venezuela e fica com o vice do Sul-Americano sub-17 de vôlei feminino

Venezuelana Colina foi maior pontuadora da final. Betto Doloriert / CSV

A seleção brasileira feminina sub-17 de vôlei perdeu a decisão do Campeonato Sul-Americano da categoria, que foi disputado em Lima, no Peru. O time dirigido pelo técnico Marcelo Freitas, o Dentinho, foi superado pela Venezuela por 3 a 0 (25/22, 25/14 e 25/22), no domingo (21), e terminou com a medalha de prata.

Esta foi a segunda partida entre as duas equipes no torneio e a segunda vitória venezuelana.

Apesar da derrota, o Brasil está classificado para o Campeonato Mundial sub-17, que será realizado em agosto de 2026 no Chile. A campeã Venezuela e o Peru, terceiro lugar, também se classificaram.

MVP

Brasil ficou com o vice e uma vaga no Mundial da categoria em 2026. Betto Doloriert / CSV

Surpresa da competição, a seleção venezuelana dirigida por Ihosvanny Chambers foi amplamente superior ao Brasil.

Com 19 pontos de Yalesca Colina, a Venezuela conquistou o maior título de sua história no vôlei feminino. A ponteira de 1m80cm terminou eleita como a Jogadora Mais Valiosa (MVP) da competição.

Na disputa da medalha de bronze, o Peru venceu o Chile por 3 a 0 (25/17, 25/18 e 25/25).

A Argentina ficou com o quinto lugar ao fazer 3 a 1 (20/25, 25/28, 25/24 e 25/14) sobre a Bolívia.

Confira a seleção do Sul-Americano sub-17:

As melhores da competição. Betto Doloriert / CSV

MVP: Yalesca Colina (Venezuela)

Yalesca Colina (Venezuela) Centrais: Isadora (Brasil) e Victoria Sanoja (Venezuela)

Isadora (Brasil) e Victoria Sanoja (Venezuela) Ponteiras: Yalesca Colina (Venezuela) e Sofía Olavarria (Perú)

Yalesca Colina (Venezuela) e Sofía Olavarria (Perú) Líbero: Valentina Maulen (Chile)

Valentina Maulen (Chile) Levantadora: Andrea Páez (Venezuela)

Andrea Páez (Venezuela) Oposta: Vic Martini (Brasil)