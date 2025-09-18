Brasil perde para a Sérvia e depende de resultado paralelo para seguir no Mundial de Vôlei; veja cenários

Luburic comandou a vitória sérvia. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu sua invencibilidade no Campeonato Mundial, que está sendo disputado nas Filipinas. Em jogo encerrado na madrugada desta quinta-feira (18), pelo horário de Brasília, o Brasil foi derrotado para a Sérvia por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/20 e 25/20, em 1h25min de confronto.

Leia Mais Morre mãe do técnico Bernardinho, aos 90 anos

Com o resultado, o time dirigido por Bernardinho precisa torcer para a China ganhar dois sets da República Tcheca, em jogo que será disputado às 10h desta quinta. Se os tchecos venceram por 3 a 0, a seleção estará eliminada da competição. Uma vitória dos europeus por 3 a 1 deixará a decisão da vaga na diferença de pontos. Se a China vencer, o Brasil está classificado.

O jogo

Vitória garantiu vaga para a Sérvia. Volleyball World / Divulgação

A seleção entrou em quadra de luto, em virtude da morte da mãe do técnico Bernardinho, Maria Ângela Rezende, ocorrida na quarta-feira.

Com duas vitórias nas rodadas anteriores, sobre China (3 a 1) e República Tcheca (3 a 0), o Brasil precisava vencer apenas um set para se classificar.

O começo da partida foi favorável ao time brasileiro, que fez 8 a 6 em bloqueio de Flávio sobre Luburic. Mas o oposto sérvio estava inspirado e comandou a virada de sua seleção. Foi dele o ponto do 9 x 8 e foi ele quem marcou os dois últimos pontos da parcial fechada em 25 a 22, após 31 minutos.

Luburic marcou oito pontos, uma mais que o brasileiro Alan. O ataque sérvio derrubou 18 bolas contra 13.

No segundo set, a Sérvia manteve o ritmo e foi abrindo vantagem. Dois bloqueios seguidos, um do central Kujundzic e outro do levantador Ivovic, colocaram os europeus com cinco de vantagem (14 a 9).

Bernardinho fez três trocas e colocou o levantador Matheus Brasília, o oposto Darlan e o ponta Honorato e a seleção encostou em 18 a 20. Mas Luburic voltou a decidir e assumiu o ataque na reta final. E foi ele, quem encerrou a parcial em 25 a 20. O oposto novamente fez oito pontos.

O terceiro set era decisivo para o Brasil, mas dois pontos seguidos de saque, um de Luburic e outro Kujundzic deixaram os sérvios vencendo por 6 a 2. A seleção ainda buscou reduzir a desvantagem após três pontos seguidos de Honorato (15 a 18).

Mas nem as entradas de Darlan e Brasília mudaram o panorama do jogo e a Sérvia venceu por 25 a 22, garantiu sua vaga nas oitavas de final e deixou a seleção brasileira na dependência do confronto entre China e República Tcheca. O ponto final foi marcado mais uma vez por Luburic.

Destaques

Com 19 acertos, Luburic foi o principal pontuador da partida. A seleção sérvia ainda contou com ótimas atuações dos ponteiros Peric e Kujundzic, que marcaram 15 e 10 pontos, respectivamente.

No Brasil, apenas Alan atingiu dois dígitos de pontuação. Ele marcou 10 vezes, com nove de ataque e um de bloqueio.

Veja os cenários para a definição da vaga:

Brasil precisa torcer para a China para seguir no Mundial. Volleyball World / Divulgação

República Tcheca 3 x 0 China

* Brasil eliminado

República Tcheca 3 x 1 China

* Decisão na diferença de pontos

** No momento Brasil tem 16 positivo contra 14 negativo da República Tcheca.

República Tcheca 3 x 2 China

* Brasil classificado

Vitória da China