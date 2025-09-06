Brasil perde para a Itália no tie-break e dá adeus ao Mundial de vôlei feminino nas semifinais

Italianas são as atuais campeãs olímpicas e vencedoras da VNL deste ano. LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Acabou o sonho do título mundial inédito da seleção brasileira feminina de vôlei. Pela semifinal da competição, que está sendo disputada em Bangkok, na Tailândia, o Brasil perdeu para a Itália por 3 sets a 2, com direito a um duelo de muito equilíbrio.

Como já era esperado pelo alto nível das duas equipes, o confronto reservou grandes atuações de ambos os lados. No primeiro set, o Brasil venceu por 25 a 22. Contudo, as italianas empataram o jogo ao conquistar o segundo set pelo mesmo placar.

No terceiro, o Brasil teve de superar as adversárias por 30 a 28, com uma grande atuação de Julia Kudiess, destaque da seleção em quadra ao lado de Gabi e de Rosamaria. Já no quarto set, Paola Egonu fez valer o fato de ser uma das melhores jogadoras do mundo e mostrou o seu repertório ofensivo. A Itália venceu por 25 a 22 e forçou o tie-break.

Dramático do início ao fim, o último set teve as duas seleções alternando a liderança do placar. Em um determinado momento, o Brasil chegou a estar vencendo por 13 a 12. Entretanto, a Itália buscou a virada e fechou o jogo com um ponto de Egonu. Após um confronto intenso, as italianas se jogaram na quadra emocionadas.