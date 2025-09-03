Brasil-Pel lança novas modalidades e espera dobrar número de sócios ativos 

Sócios que já possuem plano podem migrar para as novas modalidades. Volmer Perez / Brasil-Pel/Divulgação

O Brasil de Pelotas lança nesta quarta-feira (3) duas novas modalidades de associação para torcedores. Os planos Reconstrução Xavante e Cadeira Reconstrução fazem parte de uma campanha de valorização do sócio em meio à transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Atualmente, o clube possui pouco mais de mil sócios ativos e pretende, com a campanha, ultrapassar os dois mil associados em dia.

O plano Reconstrução Xavante, com mensalidade de R$ 39,99, garante acesso livre a todos os jogos no setor arquibancada e 10% de desconto na loja SouXavante. Já a Cadeira Reconstrução, no valor de R$ 99,99, oferece os mesmos benefícios para o setor de cadeiras. Ambos têm condições especiais até dezembro.

Sócios que já possuem plano podem migrar para as novas modalidades solicitando a troca pelo WhatsApp (53) 99180-0135 ou diretamente na Central de Sócios. Dependentes também podem ser incluídos por R$ 20 no plano de arquibancada e R$ 50 no de cadeiras.

Segundo o clube, os planos existentes seguem ativos normalmente.

Os novos planos fazem parte de uma campanha de valorização dos sócios do Xavante. Em um vídeo publicado nas redes sociais o clube destaca que o associado nunca abandonou o clube e cita “eterna gratidão”.

Congelamento das dívidas

Com o processo de recuperação judicial aceito, o Brasil garantiu o congelamento das dívidas pelo prazo de 180 dias, o que possibilitou ao Xavante a retomada da arrecadação das mensalidades. Antes, todo recurso depositado na conta do clube ficava retido por conta dos valores devidos.

Aprovada em 25 de agosto, a recuperação judicial também garantiu ao rubro-negro a segurança jurídica para o recebimento da proposta de aquisição de 90% das ações de uma possível SAF do clube.