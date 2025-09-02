Brasil-Pel conhece tabela do Gauchão Feminino sub-17

Equipe feminina foi apelidada como Índias Xavantes. Gabriel Xavier

O Brasil de Pelotas estreia no Gauchão Feminino sub-17 no dia 11 de outubro. Conforme o regulamento da competição, divulgado na segunda-feira (1º), a equipe recebe o Brasil de Farroupilha no Bento Freitas.

A final do Gauchão está prevista para 29 de novembro. Além do rubro-negro, a competição ainda conta com ADERGS (Tapejara), Brasil-FAR, Grêmio, Internacional e Novo Hamburgo.

Na fase classificatória, todas se enfrentam em turno único, e as quatro melhores avançam para as semifinais. As semifinais serão disputadas em jogo único. Já a decisão do título será em partidas de ida e volta, enquanto o terceiro lugar também terá apenas uma partida.

Tabela do Brasil de Pelotas na competição:

1ª rodada | 11/10 - Brasil-Pel x Brasil de Farroupilha – Bento Freitas

2ª rodada | 18/10 - Internacional x Brasil-Pel – Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre

3ª rodada | 25/10 - Brasil-Pel x Grêmio – Bento Freitas

4ª rodada | 1º/11 - Novo Hamburgo x Brasil-Pel – Estádio do Vale, em Novo Hamburgo