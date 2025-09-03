Brasil-Pel anuncia novo volante e chega a 22 jogadores no elenco para a Copa FGF

Atleta fez seis jogos pelo Bagé na Divisão de Acesso. Káren Rodrigues / G.E. Bagé

O Brasil de Pelotas confirmou nesta quarta-feira (3) a contratação do volante Alan, 27 anos, para a disputa da Copa FGF. Com ele, o elenco rubro-negro chega a 22 jogadores, com média de idade de 24,7 anos.

O atleta defendeu o Bagé na Divisão de Acesso, onde disputou seis partidas, três delas como titular. No primeiro semestre, atuou pelo Rio Preto na Série A-3 do Campeonato Paulista, sendo titular em 11 jogos e marcando um gol.

Com a chegada do reforço, o técnico Emerson Cris ganha mais uma opção para o setor, que já contava com Matheus Obina, Rael, Rafael Gelatti e Thobias. O time estreia na Copa FGF em 17 de setembro, diante do Gaúcho, de Passo Fundo, no Bento Freitas.

Elenco Xavante confirmado para a Copa FGF

Goleiros

Gabriel Oliveira, 30 anos

João Lucas, 21 anos

Tiepo, 27 anos

Laterais-direitos

Digão, 24 anos

Yuri Farias, 21 anos

Zagueiros

Felipe Camargo, 26 anos

Josué (Jô), 25 anos

Vitor Becker, 24 anos

Lateral-esquerdo

Otávio, 30 anos

Volantes

Alan, 27 anos

Matheus Obina, 23 anos

Rael, 24 anos

Rafael Gelatti, 23 anos

Thobias, 22 anos

Meias

Giovani Alvisi, 22 anos

Kauê Muniz, 22 anos

Thiago Góes, 24 anos

Atacantes