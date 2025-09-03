Brasil-Pel anuncia novo volante e chega a 22 jogadores no elenco para a Copa FGF

O Brasil de Pelotas confirmou nesta quarta-feira (3) a contratação do volante Alan, 27 anos, para a disputa da Copa FGF. Com ele, o elenco rubro-negro chega a 22 jogadores, com média de idade de 24,7 anos.
O atleta defendeu o Bagé na Divisão de Acesso, onde disputou seis partidas, três delas como titular. No primeiro semestre, atuou pelo Rio Preto na Série A-3 do Campeonato Paulista, sendo titular em 11 jogos e marcando um gol.
Com a chegada do reforço, o técnico Emerson Cris ganha mais uma opção para o setor, que já contava com Matheus Obina, Rael, Rafael Gelatti e Thobias. O time estreia na Copa FGF em 17 de setembro, diante do Gaúcho, de Passo Fundo, no Bento Freitas.
Elenco Xavante confirmado para a Copa FGF
Goleiros
- Gabriel Oliveira, 30 anos
- João Lucas, 21 anos
- Tiepo, 27 anos
Laterais-direitos
- Digão, 24 anos
- Yuri Farias, 21 anos
Zagueiros
- Felipe Camargo, 26 anos
- Josué (Jô), 25 anos
- Vitor Becker, 24 anos
Lateral-esquerdo
- Otávio, 30 anos
Volantes
- Alan, 27 anos
- Matheus Obina, 23 anos
- Rael, 24 anos
- Rafael Gelatti, 23 anos
- Thobias, 22 anos
Meias
- Giovani Alvisi, 22 anos
- Kauê Muniz, 22 anos
- Thiago Góes, 24 anos
Atacantes
- Adriano Klein, 24 anos
- Guilherme Santos (Pescoço), 20 anos
- Márcio Jonatan, 33 anos
- Patrikão, 26 anos
- Silvano, 27 anos