Brasil leva susto, mas vence a China na estreia do Mundial masculino de vôlei

Arthur Bento foi o maior pontuador. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira iniciou sua campanha no Campeonato Mundial masculino de vôlei com uma vitória, de virada, sobre a China. Neste domingo (14), em Pasay City, nas Filipinas, o time comandado por Bernardinho levou um susto, ao perder o primeiro set, mas se recuperou e fez 3 a 1 (19/25, 25/23, 25/22 e 25/21), em uma hora e 55 minutos de partida.

Com a vitória, o Brasil está na segunda posição do Grupo H, que teve a surpreendente vitória da República Tcheca sobre a Sérvia por 3 a 0 (25/22, 25/23 e 25/20). Os tchecos serão os próximos adversários da seleção. O jogo está programado para às 23h (de Brasília) de segunda-feira (15), manhã de terça nas Filipinas.

O jogo

Chineses impuseram dificuldades para a seleção. Volleyball World / Divulgação

A exemplo do que aconteceu na partida das quartas de final da Liga das Nações, vencido pelo Brasil por 3 a 1, os chineses fizeram um excelente confronto e surpreenderam na primeira parcial.

Com 15 pontos de ataque contra 12 dos brasileiros, que abusaram dos erros (8 a 3), os chineses dirigidos pelo belga Vital Heynen, campeão mundial em 2018 pela Polônia e bronze em 2014 pela Alemanha, venceram o set inicial (25/19) para os seis pontos do ponta Bin Wang,

No segundo set, as duas seleções mantiveram o equilíbrio até o final. A seleção brasileira chegou a ter 23-21, mas a China buscou o empate e o Brasil conseguiu vencer por 25 a 23, com o ponto final sendo marcado pelo central Flávio. Foram 16 bolas no chão do ataque brasileiro contra sete dos asiáticos. O ponta Arthur Bento marcou oito e foi o destaque.

O terceiro set foi o da virada. A seleção chinesa começou melhor, mas a equipe brasileira passou à frente e abriu três pontos de vantagem (19-16). Os chineses reagiram e encostaram em 22-21. No final um toque na rede chinês definiu o 25 a 22.

Flávio teve atuação segura. Volleyball World / Divulgação

Com a virada no placar, o Brasil fez um quarto set relativamente mais tranquilo. Mas a China manteve um bom trabalho de defesa e seguiu explorando o saque, fundamento em que os brasileiros cometeram muitos erros.

A seleção abriu vantagem de 4-2 em ataque do oposto Alan, mas os chineses viraram em 7-6. Bernardinho colocou o ponteiro Honorato no lugar de Arthur Bento, que sentiu cãibras, e o Brasil retomou a liderança. Numa bola da linha dos três, Lucarelli fez 24-20 e garantiu quatro match points.

Os chineses bloquearam Honorato na entrada da rede e num bola de primeiro tempo, Judson definiu o 25 a 21 e a vitória brasileira.

Destaques

Em todo o jogo, o Brasil cometeu 34 erros, sendo 15 deles de saque, contra 22 da China, que errou 10 saques.

A diferença veio no ataque brasileiro, que marcou 62 pontos contra 44. O principal pontuador foi Arthur Bento com 17. Judson terminou com 14 e Alan fez outros 13. Lucarelli e Flávio marcaram 10 pontos, cada.