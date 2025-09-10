Brasil garante duas medalhas no Mundial de Boxe

Jacob Hammond / World Boxing

Cinco dos sete brasileiros classificados para as quartas de final do Campeonato Mundial de Boxe, que ocorre em Liverpool, na Inglaterra, subiram no ringue na manhã deste quarta-feira (10), e dois deles conquistaram vaga nas semifinais e já tem ao menos a medalha de bronze garantida.

Os medalhistas são Rebeca Lima, na categoria 60 kg feminina, e Isaías Filho, nos 90 kg masculino.

No período da tarde, pelo horário do Brasil, Luiz Gabriel Oliveira e Yuri Falcão irão lutar e entrarão como favoritos, diante do polonês Pawel Brach e do japonês Shion Nishiyama, respectivamente. As lutas serão realizadas a partir das 16h (de Brasília).

Rebeca Lima bate colombiana e vai encarar uzbeque

Rebeca Lima foi a primeira a se classificar. Por decisão unânime (5 a 0), ela foi superior a colombiana Camila Camilo. Na semifinal, a carioca vai enfrentar a cazaque Viktoriya Grafeyeva, que eliminou a uzbeque Sitora Turdibekova. A luta está marcada para sexta-feira (12).

Em 2018, ela foi a primeira atleta brasileira a ganhar uma medalha no boxe feminino em campeonatos mundiais da categoria juvenil e agora busca seu primeiro pódio adulto na competição.

Isaías não dá chances a estadunidense e vai desafiar vice-campeão olímpico

No final da sessão diurna da programação, o baiano Isaías Filho mostrou superioridade e venceu o estadunidense Malachi Georges por 5 a 0.

Com a vitória, Isaías já garantiu ao menos o bronze, já que os derrotados nas semifinais dividem a terceira colocação. O próximo rival do brasileiro será o cubano naturalizado azeri Loren Alfonso Domínguez, vice-campeão olímpico em Paris-2024 e bronze em Tóquio-2020. O combate também acontecerá na sexta.

Três derrotas

Outros três brasileiros foram derrotados nas quartas de final e encerrarão a competição em quinto lugar.

Nos 54 kg feminino, Tatiana Chagas foi superada pela sul-coreana Ae-ji Im, bronze nos Jogos de Paris, que fez 5 a 0.

Viviane Pereira (75 kg) perdeu por 5 a 0, para a chinesa Lina Wang, dona de quatro medalhas em mundiais e que em 2018 foi campeã do torneio.

E na última luta da sessão, o baiano Wanderley Pereira (80 kg) acabou superado pelo francês Yojerlin Cesar, que fez 5 a 0.