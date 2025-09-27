Brasil estreia no Mundial de Atletismo Paralímpico com dois ouros e duas pratas

Petrúcio Ferreira vibra com o penta. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

A estreia brasileira no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, em Nova Déli, na Índia, teve quatro pódios, com duas medalhas de ouro e duas de prata.

Os dois títulos mundiais foram conquistados com feitos históricos. Petrúcio Ferreira faturou o tetracampeonato nos 100m T47 (deficiência membros superiores) e Beth Gomes foi tetra no lançamento do disco F53 (que competem sentados).

Petrúcio vence por dois centésimos

O pentacampeonato de Petrúcio veio com o tempo de 10seg66, dois centésimos à frente do chinês Shi Kangjun e quatro do marroquino Ayamane El Haddaoui, que completaram o pódio.

— Cinco vezes campeão do mundo. O quinto título foi mais díficil que o primeiro. A competitividade e a própria cobrança que tenho com meu corpo, defendendo meus títulos, está sempre cada vez maior. Estou 12 anos invicto nessa prova. Isso não é só parte física, é psicológica também. Por isso, tenho que agradecer a minha família. Gosto de desafios — disse Petrúcio, 28 anos, que também é tricampeão da prova nos Jogos Paralímpicos.

Ainda nesta prova, Thomaz Ruan terminou na quarta colocação, com 10seg82.

Beth Gomes comemora o tetra

Aos 60 anos, Beth Gomes comemorou o tetra do lançamento de disco. Com a marca de 17m35cm, distância bem maior que a segunda colocada, a ucraniana Zoia Ovsill (14m16cm) e a terceira, a russa Elena Gorlova, que compete pela equipe de Atletas Netros, (13,10m), a paulista manteve a soberania na prova.

— É um campeonato que vai ficar marcado na minha vida, conquistando o tetra. Só tenho gratidão por todos que estão à minha volta, aos meus treinadores, à minha equipe multidisciplinar. É uma grande realização neste calor exorbitante. Podia me atrapalhar muito, mas eu venci mais uma vez — comentou a atual recordista mundial da prova, com 18m48cm.

Primeiros pódios

Yeltsin Jacques comemora sua prata.

Antes das duas medalhas de ouro, o Brasil subiu no pódio na Índia com duas pratas: Yeltsin Jacques, na disputa dos 5 mil metros da classe T11 (deficiência visual), e Vinícius Cabral na disputa dos 100m T71 (petra).

Yeltsin completou a prova com o tempo de 15min29seg73, sua melhor marca na temporada. Foi a sexta medalha do sul-matogrossense em Mundiais.

Já o paulista Júlio Agripino, atual recordista mundial da distância, saiu da prova devido a um mal-estar após os 3.000 metros. O vencedor foi o japonês Kenya Karasawa, com 15min23seg38.