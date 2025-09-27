Brasil encerra Mundial de Natação Paralímpica em sexto lugar

Mariana Gesteira comemora o último ouro brasileiro no Mundial. Marcello Zambrana / Divulgação/CPB

O Brasil conquistou três medalhas, um ouro, uma prata e um bronze, no último dia do Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que foi disputado em Singapura.

Com os três pódios deste sábado (27), a equipe brasileira terminou na sexta colocação geral. Foram 39 medalhas, sendo 13 ouros, 16 pratas e 10 bronzes.

A primeira posição foi da Itália, com 18 ouros, 17 pratas e 11 bronzes, com os Estados Unidos em segundo, com 18 ouros, 6 pratas e 11 bronzes. A China ficou com o terceiro lugar, com 17 ouros, 9 pratas e 7 bronzes.

Mariana Gesteira garante último ouro brasileiro

O último ouro do Brasil em Singapura veio com Mariana Gesteira nos 50m livre S9 (comprometimento físico-motor).

Com o tempo de 27seg60, ela superou a australiana Alexa Leary, com 27seg80. O bronze ficou com a estadunidense Raleigh Crossley (29seg00).

— Melhor tempo da vida, campeã mundial de novo. Não sei o que falar. Foi uma surpresa muito grande. Uma chance. Era bem difícil, mas é uma prova de detalhe. Eu dei a última respiração, trinquei os dentes e fui. Tentei fazer o melhor na minha prova, com muita segurança e consciência do que eu estava fazendo. Deu certo. É o tempo da vida. Campeã mundial de novo, pela terceira vez seguida nessa prova. Ainda não estou acreditando — comemorou Mariana, que venceu os 100m livre e obteve a prata nos 100m costas, todos da classe S9, ao longo do Mundial.

Por oito centésimos, Gabriel Bandeira é prata

Gabriel Bandeira foi prata em prova muito acirrada. Marcello Zambrana / Divulgação/CPB

Já nos 100m borboleta S14 (deficiência intelectual), em disputa decidida por oito centésimos, Gabriel Bandeira concluiu a prova em 54seg40 e levou a prata, enquanto o medalhista de ouro, o britânico William Ellard, fechou a disputa em 54seg32. O bronze foi do dinamarquês Alexander Hillhouse, com 54seg86.

— Foi a prova que eu mais treinei e ficou no final do Mundial. É difícil aguentar todas as provas em alta performance. Mas eu não posso ficar triste nesta competição. Dei uma virada de chave em relação ao ano passado. Agora é continuar trabalhando para no ano que vem chegar ao ouro — disse Gabriel.

Outro brasileiro, Arthur Xavier, terminou na quinta colocação, com 56seg05.

Mayara Petzold repete pódio dos Jogos de Paris

Já o último bronze brasileiro veio nos 50m borboleta feminino com Mayara Petzold, que fez 36seg80, 15 centésimos mais rápida do que a quarta colocada, a ucraniana Anna Hontar. O ouro foi conquistado pelo chinesa Yuyan Jiang (34seg75) e a prata pela irlandesa Dearbhaile Brady (35seg61).