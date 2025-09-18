Esportes

Pior campanha da história
Notícia

Brasil é eliminado na primeira fase do Mundial de Vôlei após derrota da China para República Tcheca

Seleção brasileira precisava que os chineses vencessem pelo menos um set contra a República Tcheca 

André Silva

Esportes

Enviar email

Eduardo Castilhos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS