Brasil é eliminado na primeira fase do Mundial de Vôlei após derrota da China para República Tcheca

Resultado paralelo eliminou Brasil, que havia perdido na madrugada desta quinta-feira. Volleyball World / Divulgação

O Brasil está fora do Mundial de vôlei. Após a derrota para a Sérvia na madrugada desta quarta-feira (18), a seleção precisava que a China vencesse pelo menos um set contra a República Tcheca, o que não ocorreu.

Os chineses até se esforçaram. Mas com uma atuação excepcional do oposto Patrik Indra, que marcou 29 pontos, os tchecos venceram por 3 a 0, parciais de 26/24, 25/19 e 25/18, em uma hora e 16 minutos de jogo.

Classificação

Com o resultado, a República Tcheca avançou na vice-liderança do Grupo H, com a Sérvia em primeiro. O Brasil terminou em terceiro e, pela primeira vez desde 1970 não passou pela primeira fase de um Mundial.

Nas últimas 11 edições do torneio, o Brasil esteve nas semifinais em 10 oportunidades, sendo que nas últimas seis conquistou uma medalha.

Histórico