Brasil conquista mais seis pódios, e está em quarto no quadro de medalhas no Mundial de Natação Paralímpica

Thomaz Matera, Lucilene Sousa, Carol Santiago e Guilherme Batista, a equipe do Revezamento misto 4x100m medley 49 pts comemora o ouro. Wander Roberto / Divulgação/CPB

O Brasil conquistou mais seis medalhas no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que está sendo disputado em Singapura, e passou a ocupar a quarta posição no quadro geral.

Nesta quarta-feira (24), os nadadores do país ganharam dois ouros, três pratas e um bronze.

O grande destaque ficou com a equipe do revezamento 4x100m medley 49 pontos (para atletas com deficiência visual), que estabeleceu um novo recorde mundial.

Carol Santiago, Lucilene Sousa, Thomaz Matera e Guilherme Batista marcaram 4min23seg48 e superaram a Espanha, prata com 4min25seg33, e o Japão, bronze com 4min37seg90.

Atleta do Grêmio Náutico União, Carol Santiago agora soma 22 medalhas em mundiais — 16 ouros, quatro pratas e dois bronzes.

Gabriel Araújo ganha seu oitavo ouro e é bi

Gabriel Araújo soma oito ouros em mundiais. Marcello Zambrana / Divulgação/CPB

Outro grande nome do Brasil na competição é Gabriel Araújo, que nesta quarta venceu os 200 metros livre para a classe S2 (comprometimento físico-motor). Com o tempo de 3min58seg45.

Esta foi a oitava medalha de ouro de Gabrielzinho na história da competição. A prata foi para o russo Vladimir Danilenko, dos Atletas Paralímpicos Neutros, que fez 4min07seg30. O chileno Alberto Abarza Diaz (4min16s61) garantiu o bronze.

Três pratas e um bronze

Talisson Glock conquistou a prata nos 400 metros livre S6. Wander Roberto / Divulgação/CPB

Na primeira prova do dia, Talisson Glock conquistou a prata nos 400 metros livre S6 (comprometimento físico-motor), com a marca de 5min00seg99. O ouro foi para o italiano Antonio Fantin, com 4min52seg61. O bronze foi para Andrei Granichka, da delegação dos Atletas Paralímpicos Neutros com 5min03seg79.

A segunda prata individual do Brasil veio com Mariana Gesteira nos 100 metros costas da classe S9 com o tempo de 1min01seg64. O ouro foi para a australiana Alexa Leary, com 59seg19, e o bronze para a canadense Mary Jiib (1min02seg71).

Já o revezamento 4x100m livre S14 (deficiência intelectual) formado por Gabriel Bandeira, Beatriz Carneiro, Arthur Xavier e Ana Karolina Soares conquistou a medalha de prata com a marca de 3min45seg36, que é um novo recorde das Américas.

O ouro foi para a Grã-Bretanha (3min41seg14), com a Tailândia fechando pódio na terceira colocação (3min58seg46).