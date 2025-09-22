Brasil conquista mais seis medalhas e soma 12 no Mundial de Natação Paralímpica

Equipe de revezamento medalhista de prata nos 4x50m livre 20 pontos. Wander Roberto / Divulgação/CPB

O Brasil voltou a conquistar mais seis medalhas no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que está sendo disputado em Singapura. Com os resultados desta segunda-feira (22), a delegação brasileira acumula 12 pódios na competição — dois ouros, cinco pratas e cinco bronzes, e ocupa a sétima colocação no quadro de medalhas do evento.

A primeira medalha do Brasil nesta segunda foi ganha por Lídia Cruz, que completou os 100 metros livre da classe S4 (comprometimento físico-motor) em 1min29seg46 para ficar com o bronze. O ouro foi para a estadunidense Katie Kubiak (1min22seg34) e a prata para a russa Mira Larionova, dos Atletas Paralímpicos Neutros, (1min28seg97). Na mesma prova, Patrícia Pereira ficou na quinta colocação, com 1min33seg61.

— Foi uma prova bem difícil. A gente não está trabalhando ela há muito tempo por não fazer parte dos Jogos Paralímpicos. A meta era ficar no pódio e foi conquistado — disse Lídia.

Logo na prova seguinte, Samuel Oliveira conquistou mais uma medalha de bronze, agora nos 50 metros costas da classe S5 (comprometimento físico-motor). O paulista completou a prova em 33seg60 e formou o pódio com os chineses Weiyi Yuan (32seg59) e Jincheng Guo (33seg36), medalhistas de ouro e prata, respectivamente.

Esta foi a segunda medalha de Samuel em Singapura. No domingo, ele conquistou o bronze nos 50 metros livre da mesma classe.

Após os bronzes, quatro pratas

Samuel Oliveira ganhou mais duas medalhas. Wander Roberto / Divulgação/CPB

Thomaz Matera conquistou a medalha de prata nos 100 metros borboleta da classe S11 (cegos), com tempo de 1min02seg39.

Com o resultado, ele bateu pela segunda vez no mesmo dia o recorde das Américas na prova. A melhor marca anterior vigorava desde 1992 e pertencia ao estadunidense Morgan John, que marcou 1min03seg50 em Barcelona, na Espanha.

Este foi o segundo pódio do carioca na competição. No domingo, ele foi bronze nos 50 metros livre da classe S11.

A primeira colocação ficou com o tcheco David Kratochvil (1min00seg83), e o bronze com o japonês Keiichi Kimura (1min02seg63).

Nos 100 metros borboleta para a classe S12 (baixa visão), Lucilene Sousa conquistou a medalha de prata. Com o tempo de 1min08seg02, após liderar boa parte da prova, ela perdeu a liderança nos metros finais para a espanhola Maria Delgado Nadal (1min06seg62). O bronze foi para a a italiana Alessia Berra (1min08seg19).

— Essa não era minha expectativa, queria buscar a medalha dourada. Mas é uma honra ser a vice-campeã dessa prova. A estratégia foi passar forte e confiar no trabalho. Eu cansei um pouco no final, não foi meu melhor tempo, mas consegui o pódio e o segundo lugar — comentou a atleta de 25 anos.

Um dos destaques da equipe, Gabriel Bandeira, também foi prata. Nos 100 metros costas para a classe S14 (deficiência intelectual), ele fez 58seg37, e ficou atrás apenas do australiano Benjamin Hance (56seg25). O bronze ficou com o britânico William Ellard (58seg95).

Gabriel já havia conquistado uma medalha de prata nos 200 metros livre para a classe S14.

Estreante em mundiais, Arthur Xavier terminou na quinta colocação com tempo de 59seg86.

O Brasil ainda conquistou a medalha de prata no revezamento 4x50 metros livre misto 20 pontos. O time formado por Samuel Oliveira, Tiago Oliveira, Lídia Cruz e Mayara Petzold completou a prova em 2min21seg09.

— Foi muito difícil, mas nosso time têm grandes atletas e sabíamos que iríamos dar o nosso máximo e correr atrás da medalha. Eu estava vendo a adversária se aproximando no fim da prova, mas não deixei a gente ficar para trás — comentou Samuel.

O ouro ficou com a Ucrânia (2min18seg36) e o bronze com os Estados Unidos (2min21seg62).

Demais brasileiros

Outros cinco nadadores brasileiros disputaram finais nesta segunda-feira, sem pódio.

Gabriel Araújo quebrou o recorde mundial dos 150 metros medley para a classe S2 (comprometimento físico-motor) ao completar o percurso em 3min16seg26. A prova era para a classe SM3, que tem nadadores com limitações físico-motoras menores do que as do brasileiro, que ficou com a quinta colocação.

Já Talisson Glock terminou na sexta colocação dos 100 metros livre da classe S6 (comprometimento físico-motor) e Douglas Matera encerrou os 100 metros borboleta da classe S12 (baixa visão) na quarta colocação.