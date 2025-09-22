Brasil conquista mais seis medalhas e soma 12 no Mundial de Natação Paralímpica

O Brasil voltou a conquistar mais seis medalhas no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, que está sendo disputado em Singapura. Com os resultados desta segunda-feira (22), a delegação brasileira acumula 12 pódios na competição — dois ouros, cinco pratas e cinco bronzes, e ocupa a sétima colocação no quadro de medalhas do evento.
A primeira medalha do Brasil nesta segunda foi ganha por Lídia Cruz, que completou os 100 metros livre da classe S4 (comprometimento físico-motor) em 1min29seg46 para ficar com o bronze. O ouro foi para a estadunidense Katie Kubiak (1min22seg34) e a prata para a russa Mira Larionova, dos Atletas Paralímpicos Neutros, (1min28seg97). Na mesma prova, Patrícia Pereira ficou na quinta colocação, com 1min33seg61.
— Foi uma prova bem difícil. A gente não está trabalhando ela há muito tempo por não fazer parte dos Jogos Paralímpicos. A meta era ficar no pódio e foi conquistado — disse Lídia.
Logo na prova seguinte, Samuel Oliveira conquistou mais uma medalha de bronze, agora nos 50 metros costas da classe S5 (comprometimento físico-motor). O paulista completou a prova em 33seg60 e formou o pódio com os chineses Weiyi Yuan (32seg59) e Jincheng Guo (33seg36), medalhistas de ouro e prata, respectivamente.
Esta foi a segunda medalha de Samuel em Singapura. No domingo, ele conquistou o bronze nos 50 metros livre da mesma classe.
Após os bronzes, quatro pratas
Thomaz Matera conquistou a medalha de prata nos 100 metros borboleta da classe S11 (cegos), com tempo de 1min02seg39.
Com o resultado, ele bateu pela segunda vez no mesmo dia o recorde das Américas na prova. A melhor marca anterior vigorava desde 1992 e pertencia ao estadunidense Morgan John, que marcou 1min03seg50 em Barcelona, na Espanha.
Este foi o segundo pódio do carioca na competição. No domingo, ele foi bronze nos 50 metros livre da classe S11.
A primeira colocação ficou com o tcheco David Kratochvil (1min00seg83), e o bronze com o japonês Keiichi Kimura (1min02seg63).
Nos 100 metros borboleta para a classe S12 (baixa visão), Lucilene Sousa conquistou a medalha de prata. Com o tempo de 1min08seg02, após liderar boa parte da prova, ela perdeu a liderança nos metros finais para a espanhola Maria Delgado Nadal (1min06seg62). O bronze foi para a a italiana Alessia Berra (1min08seg19).
— Essa não era minha expectativa, queria buscar a medalha dourada. Mas é uma honra ser a vice-campeã dessa prova. A estratégia foi passar forte e confiar no trabalho. Eu cansei um pouco no final, não foi meu melhor tempo, mas consegui o pódio e o segundo lugar — comentou a atleta de 25 anos.
Um dos destaques da equipe, Gabriel Bandeira, também foi prata. Nos 100 metros costas para a classe S14 (deficiência intelectual), ele fez 58seg37, e ficou atrás apenas do australiano Benjamin Hance (56seg25). O bronze ficou com o britânico William Ellard (58seg95).
Gabriel já havia conquistado uma medalha de prata nos 200 metros livre para a classe S14.
Estreante em mundiais, Arthur Xavier terminou na quinta colocação com tempo de 59seg86.
O Brasil ainda conquistou a medalha de prata no revezamento 4x50 metros livre misto 20 pontos. O time formado por Samuel Oliveira, Tiago Oliveira, Lídia Cruz e Mayara Petzold completou a prova em 2min21seg09.
— Foi muito difícil, mas nosso time têm grandes atletas e sabíamos que iríamos dar o nosso máximo e correr atrás da medalha. Eu estava vendo a adversária se aproximando no fim da prova, mas não deixei a gente ficar para trás — comentou Samuel.
O ouro ficou com a Ucrânia (2min18seg36) e o bronze com os Estados Unidos (2min21seg62).
Demais brasileiros
Outros cinco nadadores brasileiros disputaram finais nesta segunda-feira, sem pódio.
Gabriel Araújo quebrou o recorde mundial dos 150 metros medley para a classe S2 (comprometimento físico-motor) ao completar o percurso em 3min16seg26. A prova era para a classe SM3, que tem nadadores com limitações físico-motoras menores do que as do brasileiro, que ficou com a quinta colocação.
Já Talisson Glock terminou na sexta colocação dos 100 metros livre da classe S6 (comprometimento físico-motor) e Douglas Matera encerrou os 100 metros borboleta da classe S12 (baixa visão) na quarta colocação.
Nos 100 metros costas da classe S14 (deficiência intelectual), Ana Karolina Soares acabou na quinta colocação e, nos 100 metros peito SB13 (baixa visão), Guilherme Batista ficou na sexta colocação.