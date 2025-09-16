Braitwhite passa por cirurgia no tendão de aquiles e só retorna ao Grêmio em 2026

O Grêmio informou que o atacante Braitwhite foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo na noite desta segunda-feira, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

O jogador foi operado pelo especialista em tornozelo, José Sanhudo, e o ortopedista Jardel Tessari acompanhou o procedimento. A estimativa do retorno do centroavante aos gramados é para o mês de março do ano que vem.

"Braitwhite iniciará o tratamento fisioterápico nos próximos dias e tem retorno estimado em seis meses", informou o clube gaúcho por meio de nota em seu site oficial.

Diante do tempo de recuperação, o artilheiro vai desfalcar a equipe principal na disputa do Campeonato Gaúcho de 2026. A contusão no tendão de Aquiles aconteceu na derrota do Grêmio para o Mirassol, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, o Grêmio terá pela frente o Internacional no Beira Rio, e o técnico Mano Menezes deve optar por Carlos Vinícius no setor ofensivo. A outra opção no elenco para o posto de centroavante é André Henrique.