Boxe: Saul Canelo Alvarez revela ter faturado R$ 1,2 bilhão em duas lutas em 2025

O boxe se mantém como uma das modalidades que melhor pagam seus praticantes. Um dos melhores boxeadores da atualidade, o mexicano Saul Canelo Alvarez revelou que recebeu US$ 230 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) pelas duas lutas realizadas em 2025.

O ex-campeão mundial dos médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados lutou em 25 de maio, em Riad, na Arábia Saudita, diante do cubano naturalizado alemão William Scull e venceu por pontos, após 12 assaltos, para faturar US$ 80 milhões.

No sábado passado, Canelo colocou em jogo os cinturões unificados dos supermédios frente ao norte-americano Terence Crawford e saiu derrotado do ringue também em decisão dos jurados. Para este combate, o mexicano somou mais US$ 150 milhões.

As bolsas altíssimas são fruto de um contrato com o empresário Turki Alalshikh, empresário árabe chefe da Riyadh Season e a Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita.