Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil: horário, onde assistir e escalações

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 21h30min, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Na ida, os dois clubes empataram em 1 a 1.
Escalações para Botafogo x Vasco
Botafogo: Neto; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Santi Rodríguez (Artur ou Jeffinho), Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Vasco: Leo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem para Botafogo x Vasco
Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Onde assistir à Botafogo x Vasco
A partida será transmitida ao vivo no SporTV, no Premiere e no Prime Video.