Bortoleto reclama do vento, mas vê GP do Azerbaijão com otimismo: 'Podemos lutar por pontos'

Os treinos de sexta-feira e de sábado se mostraram decepcionantes para a Sauber, já que seus dois pilotos sofreram com a instabilidade do carro por causa das fortes rajadas de vento em Baku e ficaram distantes de conseguir um lugar entre os dez primeiros do grid de largada para a corrida deste domingo.

Enquanto Nico Hülkenberg foi um dos seis pilotos a tocar no muro no treino de classificação, sendo eliminado ainda no Q1, Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 e largará na 13ª posição, atrás dos campeões mundiais Fernando Alonso, da Aston Martin, e Lewis Hamilton, da Ferrari.

"Você sempre quer o melhor resultado, e obviamente estou um pouco decepcionado, mas acho que era isso que podíamos alcançar hoje. Perdi tempo na última curva, com o carro saindo de traseira, mas não dava para chegar ao Q3", afirmou o piloto brasileiro. "O nosso carro fica bem instável em condições assim (com vento) e ficamos expostos. Mas faz parte, tem corridas que dá para extrair 100% do carro e tem outras que extrai 95%, como aqui em Baku."

Bortoleto conseguiu se livrar das batidas nas fechadas curvas das ruas de Baku, diferentemente de pilotos como Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, e acredita que, caso consiga manter o carro na pista, principalmente no início da prova, poderá alcançar a zona de pontuação.

Consegui levar o carro com segurança para o Q2, o que foi um resultado decente, e nosso ritmo de corrida mostrou algum potencial", afirmou. "Se conseguirmos administrar bem as primeiras voltas, acredito que podemos ter um desempenho sólido e, com sorte, lutar por pontos novamente", acrescentou o novato.