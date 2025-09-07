Bortoleto minimiza erro e celebra oitavo lugar no GP da Itália: "Nem sei se tínhamos carro para chegar onde chegou"

Brasileiro terminou em zona de pontuação pela quarta vez nas últimas seis corridas. PHILIPPE LOPEZ / AFP

Depois de um início difícil na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto alcançou, no GP da Itália, neste domingo, a zona de pontuação pela quarta vez nas últimas seis corridas, com um festejado oitavo lugar — também pontuou na Áustria, Hungria e Bélgica. O piloto comemorou mais uma prova no top 10 e minimizou o próprio erro na troca de pneus, que poderia ter rendido um posto ainda melhor.

— Coloco na minha conta essa, estava brigando por posição (com Fernando Alonso) e entrei um pouco rápido para o pit stop. Parei a uns 10 ou 15 centímetros a mais do que deveria e a roda direita travou — explicou o brasileiro, ressaltando que o episódio pouco interferiu no resultado.

—Faz parte, não mudou muito a corrida, nosso ritmo estava ali. Estamos em posição sólida, de pegar top 10, talvez um oitavo ou sétimo lugar. É o que dá — analisou.

No fim da prova, Bortoleto contou com uma punição a Kimi Antonelli para herdar o oitavo lugar, após largar em sétimo, e analisou a boa prova de Alexander Albon, da Williams, que recebeu a bandeirada à sua frente após sair em 14º no grid.

— Chegar à frente do Antonelli por ele ter sido punido é algo a mais porque teoricamente a Mercedes é mais rápida.

Para o brasileiro, porém, o saldo em Monza foi positivo.

— Foi uma corrida maravilhosa, nem sei se tínhamos carro para chegar onde chegou. A equipe fez ótimo trabalho — comentou Bortoleto, que acredita que o carro estaria ainda melhor se o regulamento da Fórmula 1 não sofresse alterações em 2026.

— Isso mostra uma grande evolução da administração da Audi, não é nada novo, vem desde o ano passado. Se o regulamento não mudasse no ano que vem, (a equipe) teria continuado a investir no carro deste ano, e talvez estivéssemos até melhor porque estávamos em uma direção muito boa — analisou.

Próxima prova

Bortoleto espera pontuar novamente na próxima prova, em Baku, no Azerbaijão, no próximo dia 21.