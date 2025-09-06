Bortoleto admite falha, mas esbanja otimismo após 7º posto no grid na Itália: 'Temos potencial'

Gabriel Bortoleto teve outra boa performance em treinos de classificação e, após a sessão deste sábado, em Monza, vai largar na sétima posição no GP da Itália, igualando seu melhor posto no grid, conquistado na Hungria. O piloto da Sauber festejou sua quarta chegada ao Q3, que define o top 10, mas acredita que poderia ter ido além.

"Estou muito feliz com o nosso desempenho hoje e por termos conseguido voltar ao Q3, mas a última volta não foi a ideal", comentou Bortoleto. "Sinto que deixei um pouco a desejar, forcei demais com os pneus novos e o carro saiu um pouco, mas ainda é uma posição forte para largar."

Na última parte do treino, após duas sessões com tempos próximos das escuderias de ponta, Bortoleto chegou na oitava colocação, com 1min19s390, a 0s598 do pole position Max Verstappen, mas largará em sétimo por causa da punição a Lewis Hamilton, que perderá cinco postos no grid. Uma posição que anima o brasileiro para a corrida deste domingo, principalmente pelo bom desempenho do carro.

"Nosso ritmo está bom e acho que tem potencial para ser um dia interessante amanhã. Olhando para o grid, há algumas equipes de ponta à nossa frente, mas estou confiante de que podemos lutar bastante e ver o que é possível na corrida", observou, sem esconder a satisfação da evolução da Sauber no decorrer da temporada.

"Nós e os engenheiros de pista estamos totalmente focados aqui, mas o desenvolvimento já está (voltado) para 2026. É incrível ver como começamos o ano, como os mais lentos, e agora brigando por Q3. Isso mostra como eu, o Nico (Hülkenberg) e o pessoal da fábrica fomos capazes de desenvolver juntos esse carro", comentou Bortoleto.